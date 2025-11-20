Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
20 ноября 2025, 23:02
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера

Для Шацкого – приоритет тренировать киевский гранд

ФК Динамо. Максим Шацких

Легенда «Динамо» Максим Шацких рассказал, что с радостью возглавил бы киевский клуб.

– Из УПЛ к вам не обращались с предложением о работе?

– Пока нет.

– А вообще, вам было бы интересно поработать в чемпионате Украины?

– Ну, а почему нет? Конечно, интересно. Жду любых предложений.

– Вам было бы интересно поработать только в Динамо или в других клубах тоже?

– Если будут какие-то варианты, я подумаю. Но Динамо в приоритете, это понятно и даже не обсуждается.

Ранее экс-нападающий «Динамо» Максим Шацких ответил на вопрос о возможности того, что Андрей Ярмоленко побьет его рекорд результативности в УПЛ.

Дмитрий Олийченко
Gargantua
Дмитрий Олийченко просто гондон с таким заголовком, не имеющим никакого отношения к тексту.
+5
uausa
Як ви такі заголовки придумуєте?
0
Andy202
Ну як СаШо піде на підвищення в топ-клуб Європи після здобуття другого чемпіонства, то можна і Шацького запросити
0
protasov_lyopu_davai
только миля+алиев
0
Український Крим
Київський гранд? Це типу сарказм такий від сайту?🤣
-1
New Zealander
Суркіс погоджуйся бо такий шанс буває лише раз в житті. 
-1
contr
Тю блін! Я думав  це легенда Динамо Ярмоленко  вже висуває вимоги Суркісу ☝️😫😫😫
-1
