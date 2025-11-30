Пономарев раскритиковал игроков ЛНЗ после матча УПЛ: «Самоуверенно»

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после победы своей команды против Кудровки (1:0) в матче 13 тура Украинской Премьер-лиги.

– Моментов было много, но гол только один.

– Моментов много, но, по моему мнению, равная игра. Мы самоуверенно вышли на эту игру, и некоторые футболисты до игры думали, что они ее выиграли.

Как показала игра, нужно на каждого соперника очень серьезно настроиться – это то, о чем я всегда говорю. Должна быть стабильность, если мы хотим на что-то претендовать. Мы не должны так выходить на игры и так играть, особенно первый тайм. Хорошо, что победили, но мы на победу не наиграли. Была равная игра, по моему мнению, поэтому будем делать выводы и двигаться дальше.

– Вы отмечаете, что была самоуверенность, и особенно это проявилось в первом тайме. Можете ли конкретизировать, в чем именно?

– Мы проиграли очень много единоборств, что нам не свойственно, очень много подборов проиграли, не успевали во многих моментах. Это очень важно.

Если ты проигрываешь единоборство, если даешь сопернику играть с мячом – конечно, скорее всего, ты не выиграешь этот матч. Хорошо, что так произошло сегодня, но из этого следует делать выводы и больше не допускать такого.

– Кудровка играла довольно осторожно, в частности, больше сделала акцент на защиту. Насколько трудно было раскрыть соперника, учитывая вот эту формацию, которую они выбрали?

– Кудровка вышла в 5 защитников играть. Достаточно качественно играла, очень хорошо переходили из обороны в атаку, поэтому я считаю, что Кудровка провела очень хороший матч. Она испортит нервы еще не одному сопернику, – сказал Пономарев.