ВИДЕО. Коуч Барсы чуть не заплакал после победы. Его успокаивал игрок

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик по неизвестным причинам остался на скамейке запасных после победного матча 14-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (3:1).

Немецкий специалист с пустым взглядом смотрел в одну точку, казалось, что вот-вот Флик пустит слезу.

Проходить мимо такой ситуации не позволил себе бразильский вингер Рафинья, который пытался успокоить тренера.

«После окончания матча Рафинья повторял мне то же самое, что я говорил в прошлый раз: «Мы будем улучшаться. В следующих матчах мы будем значительно лучше», – сказал Флик.

