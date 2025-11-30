ВИДЕО. Коуч Барсы чуть не заплакал после победы. Его успокаивал игрок
Ханс-Дитер Флик слишком эмоционально отреагировал на матч против «Алавеса»
Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик по неизвестным причинам остался на скамейке запасных после победного матча 14-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (3:1).
Немецкий специалист с пустым взглядом смотрел в одну точку, казалось, что вот-вот Флик пустит слезу.
Проходить мимо такой ситуации не позволил себе бразильский вингер Рафинья, который пытался успокоить тренера.
«После окончания матча Рафинья повторял мне то же самое, что я говорил в прошлый раз: «Мы будем улучшаться. В следующих матчах мы будем значительно лучше», – сказал Флик.
🚨 Hansi Flick: “After the end of the match, Raphinha was telling me the same thing I said last time: We will improve. We will be much better in the upcoming matches”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2025
🎥 @DAZN_ES pic.twitter.com/vjJaZJdV3e
