Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Коуч Барсы чуть не заплакал после победы. Его успокаивал игрок
Испания
30 ноября 2025, 16:57 | Обновлено 30 ноября 2025, 16:58
530
0

ВИДЕО. Коуч Барсы чуть не заплакал после победы. Его успокаивал игрок

Ханс-Дитер Флик слишком эмоционально отреагировал на матч против «Алавеса»

ВИДЕО. Коуч Барсы чуть не заплакал после победы. Его успокаивал игрок
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик по неизвестным причинам остался на скамейке запасных после победного матча 14-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (3:1).

Немецкий специалист с пустым взглядом смотрел в одну точку, казалось, что вот-вот Флик пустит слезу.

Проходить мимо такой ситуации не позволил себе бразильский вингер Рафинья, который пытался успокоить тренера.

«После окончания матча Рафинья повторял мне то же самое, что я говорил в прошлый раз: «Мы будем улучшаться. В следующих матчах мы будем значительно лучше», – сказал Флик.

Барселона чемпионат Испании по футболу пресс-конференция Алавес Ханс-Дитер Флик Ла Лига Барселона - Алавес видео Рафинья Диас
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
