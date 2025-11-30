Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Провал биатлонистов, тренерский штаб Динамо, очередная победа ЛНЗ
30 ноября 2025, 09:12 | Обновлено 30 ноября 2025, 09:46
Провал биатлонистов, тренерский штаб Динамо, очередная победа ЛНЗ

Главные новости за 29 ноября на Sport.ua

Провал биатлонистов, тренерский штаб Динамо, очередная победа ЛНЗ
Getty Images/Global Images Ukraine.

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 29 ноября.

1А. Стабильность – признак мастерства. ЛНЗ победил Кудровку
Команда Виталия Пономарева в очередной раз возобладала, забив один мяч

1B. Засуха в туре УПЛ продолжается. Верес и Карпаты в Ровно голов не забивали
Команда Лупашка снова не взяла штурмом ровенскую крепость

2А. ПСЖ потерпел фиаско во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
​​​«Монако» победил чемпиона Лиги 1

2B. Бенфика вместе с Трубиным и Судаковым совершила безумный камбек в Португалии
Команда Моуринью вырвала победу против клуба «Насьональ»

2С. У Миколенко украли результативное действие. Эвертон потерпел домашнюю катастрофу
«Ириски» проиграли «сорокам» 1:4

3. ОФИЦИАЛЬНО. Стал известен тренерский штаб Игоря Костюка в Динамо
​​​Венглинский, Луценко, Кулиба и Кендзерек стали ассистентами нового наставника

4. Фонсека заявил о желании поработать со сборной Украины
​​​ Паулу намекнул, что был бы готов возглавить «сине-желтых», когда «устанет» Сергей Ребров

5А. Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
​​​Дмитрий Подручный стал героем камбека

5B. Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КС
Первая гонка в Эстерсунде удивила результатами

6. Забили 5 мячей. Сборная Украины WU-19 разгромила соперниц из Сан-Марино
​​​ Сине-желтая команда одержала вторую победу в группе отбора в ЧЕ-2026 WU-19

7. ВИДЕО. Что это было? Украинец за 12 секунд уничтожил соперника
​​Василь Чокобок нокаутировал соперника из Грузии на турнире Rkena Fighting Championship 1

8. Украинский боксер уничтожил соперника во втором раунде и завоевал титул
​​​Богдан Соболь остановил Оскара Ахлина из Швеции в поединке за пояс WBC Baltic

9. Первая победа для клуба Зинченко на Budapest Major из CS2
​​​Passion UA ​​дожали MIBR и сыграют второй день с состоянием 1-1

10. Новое пятно на репутации ФИФА. Марокко устраивает собачью бойню перед ЧМ-2030
От Международной федерации футбола ждут реакции, но ее, как это часто бывает, нет…

По теме:
Жребий 1/4 финала Кубка, реакция на отставку Шовковского, Гармаш – в армии
Увольнение Шовковского, успех Шахтера, безумный камбек баскетболистов
Безумный матч Лунина, слова Шовковского и Турана, победа Динамо U-19
главные новости
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
