Провал биатлонистов, тренерский штаб Динамо, очередная победа ЛНЗ
Главные новости за 29 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 29 ноября.
1А. Стабильность – признак мастерства. ЛНЗ победил Кудровку
Команда Виталия Пономарева в очередной раз возобладала, забив один мяч
1B. Засуха в туре УПЛ продолжается. Верес и Карпаты в Ровно голов не забивали
Команда Лупашка снова не взяла штурмом ровенскую крепость
2А. ПСЖ потерпел фиаско во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
«Монако» победил чемпиона Лиги 1
2B. Бенфика вместе с Трубиным и Судаковым совершила безумный камбек в Португалии
Команда Моуринью вырвала победу против клуба «Насьональ»
2С. У Миколенко украли результативное действие. Эвертон потерпел домашнюю катастрофу
«Ириски» проиграли «сорокам» 1:4
3. ОФИЦИАЛЬНО. Стал известен тренерский штаб Игоря Костюка в Динамо
Венглинский, Луценко, Кулиба и Кендзерек стали ассистентами нового наставника
4. Фонсека заявил о желании поработать со сборной Украины
Паулу намекнул, что был бы готов возглавить «сине-желтых», когда «устанет» Сергей Ребров
5А. Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
Дмитрий Подручный стал героем камбека
5B. Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КС
Первая гонка в Эстерсунде удивила результатами
6. Забили 5 мячей. Сборная Украины WU-19 разгромила соперниц из Сан-Марино
Сине-желтая команда одержала вторую победу в группе отбора в ЧЕ-2026 WU-19
7. ВИДЕО. Что это было? Украинец за 12 секунд уничтожил соперника
Василь Чокобок нокаутировал соперника из Грузии на турнире Rkena Fighting Championship 1
8. Украинский боксер уничтожил соперника во втором раунде и завоевал титул
Богдан Соболь остановил Оскара Ахлина из Швеции в поединке за пояс WBC Baltic
9. Первая победа для клуба Зинченко на Budapest Major из CS2
Passion UA дожали MIBR и сыграют второй день с состоянием 1-1
10. Новое пятно на репутации ФИФА. Марокко устраивает собачью бойню перед ЧМ-2030
От Международной федерации футбола ждут реакции, но ее, как это часто бывает, нет…
