Провал биатлонистов, тренерский штаб Динамо, очередная победа ЛНЗ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 29 ноября.

1А. Стабильность – признак мастерства. ЛНЗ победил Кудровку

Команда Виталия Пономарева в очередной раз возобладала, забив один мяч

1B. Засуха в туре УПЛ продолжается. Верес и Карпаты в Ровно голов не забивали

Команда Лупашка снова не взяла штурмом ровенскую крепость

2А. ПСЖ потерпел фиаско во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного

​​​«Монако» победил чемпиона Лиги 1

2B. Бенфика вместе с Трубиным и Судаковым совершила безумный камбек в Португалии

Команда Моуринью вырвала победу против клуба «Насьональ»

2С. У Миколенко украли результативное действие. Эвертон потерпел домашнюю катастрофу

«Ириски» проиграли «сорокам» 1:4

3. ОФИЦИАЛЬНО. Стал известен тренерский штаб Игоря Костюка в Динамо

​​​Венглинский, Луценко, Кулиба и Кендзерек стали ассистентами нового наставника

4. Фонсека заявил о желании поработать со сборной Украины

​​​ Паулу намекнул, что был бы готов возглавить «сине-желтых», когда «устанет» Сергей Ребров

5А. Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете

​​​Дмитрий Подручный стал героем камбека

5B. Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КС

Первая гонка в Эстерсунде удивила результатами

6. Забили 5 мячей. Сборная Украины WU-19 разгромила соперниц из Сан-Марино

​​​ Сине-желтая команда одержала вторую победу в группе отбора в ЧЕ-2026 WU-19

7. ВИДЕО. Что это было? Украинец за 12 секунд уничтожил соперника

​​Василь Чокобок нокаутировал соперника из Грузии на турнире Rkena Fighting Championship 1

8. Украинский боксер уничтожил соперника во втором раунде и завоевал титул

​​​Богдан Соболь остановил Оскара Ахлина из Швеции в поединке за пояс WBC Baltic



9. Первая победа для клуба Зинченко на Budapest Major из CS2

​​​Passion UA ​​дожали MIBR и сыграют второй день с состоянием 1-1

10. Новое пятно на репутации ФИФА. Марокко устраивает собачью бойню перед ЧМ-2030

От Международной федерации футбола ждут реакции, но ее, как это часто бывает, нет…