Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Марсель упустил победу в матче 14-го тура Лиги 1 на 90+2 минуте
Чемпионат Франции
ФК Париж
29.11.2025 20:00 – FT 1 : 1
Осер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
30 ноября 2025, 05:59 |
51
0

ВИДЕО. Как Марсель упустил победу в матче 14-го тура Лиги 1 на 90+2 минуте

29 ноября бело-голубые не сумели одолеть Тулузу (2:2), Париж сыграл вничью с Осером (1:1)

30 ноября 2025, 05:59 |
51
0
ВИДЕО. Как Марсель упустил победу в матче 14-го тура Лиги 1 на 90+2 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября Марсель не сумел переиграть команду Тулуза в матче 14-го тура Лиги 1 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Велодром и завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Марсель побеждал 2:1 до 90+2-й минуты, но не сумел удержать преимущество, пропустив от Сантьяго Идальго.

В субботу состоялся еще один матч 14-го тура чемпионата Франции – Париж расписал ничью с Осером (1:1).

Лига 1 2025/26. 14-й тур, 29 ноября

Марсель – Тулуза – 2:2

Голы: Пайшао, 66, Хейбьерг, 74 – Эмерсонн, 14, Идальго, 90+2

Париж – Осер – 1:1

Голы: Кеббаль, 32 (пен.) – Диоманд, 40

Таблица Лиги 1 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 14 9 3 2 27 - 12 06.12.25 22:05 ПСЖ - Ренн29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ 30
2 Марсель 14 9 2 3 35 - 14 05.12.25 22:00 Лилль - Марсель29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза21.11.25 Ницца 1:5 Марсель08.11.25 Марсель 3:0 Брест01.11.25 Осер 0:1 Марсель29.10.25 Марсель 2:2 Анже 29
3 Ланс 13 9 1 3 22 - 11 30.11.25 18:15 Анже - Ланс22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург08.11.25 Монако 1:4 Ланс02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян29.10.25 Мец 2:0 Ланс25.10.25 Ланс 2:1 Марсель 28
4 Ренн 14 6 6 2 24 - 18 06.12.25 22:05 ПСЖ - Ренн28.11.25 Мец 0:1 Ренн22.11.25 Ренн 4:1 Монако07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн 24
5 Лилль 13 7 2 4 27 - 17 30.11.25 18:15 Гавр - Лилль23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль02.11.25 Лилль 1:0 Анже29.10.25 Ницца 2:0 Лилль26.10.25 Лилль 6:1 Мец 23
6 Монако 14 7 2 5 26 - 25 05.12.25 20:00 Брест - Монако29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 Ренн 4:1 Монако08.11.25 Монако 1:4 Ланс01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж29.10.25 Нант 3:5 Монако 23
7 Страсбург 13 7 1 5 24 - 17 30.11.25 16:00 Страсбург - Брест22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург29.10.25 Страсбург 3:0 Осер26.10.25 Лион 2:1 Страсбург 22
8 Лион 13 6 3 4 18 - 15 30.11.25 21:45 Лион - Нант23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ02.11.25 Брест 0:0 Лион29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион26.10.25 Лион 2:1 Страсбург 21
9 Тулуза 14 4 5 5 20 - 19 06.12.25 20:00 Тулуза - Страсбург29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн 17
10 Ницца 13 5 2 6 18 - 23 30.11.25 18:15 Лорьян - Ницца21.11.25 Ницца 1:5 Марсель09.11.25 Мец 2:1 Ницца01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Ницца 2:0 Лилль26.10.25 Ренн 1:2 Ницца 17
11 Анже 13 4 4 5 11 - 15 30.11.25 18:15 Анже - Ланс23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Анже 2:0 Осер02.11.25 Лилль 1:0 Анже29.10.25 Марсель 2:2 Анже26.10.25 Анже 2:0 Лорьян 16
12 ФК Париж 14 4 3 7 21 - 26 07.12.25 18:15 Гавр - ФК Париж29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион 15
13 Гавр 13 3 5 5 13 - 20 30.11.25 18:15 Гавр - Лилль22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр08.11.25 Гавр 1:1 Нант02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр29.10.25 Гавр 1:0 Брест26.10.25 Осер 0:1 Гавр 14
14 Брест 13 3 4 6 17 - 23 30.11.25 16:00 Страсбург - Брест23.11.25 Брест 3:2 Мец08.11.25 Марсель 3:0 Брест02.11.25 Брест 0:0 Лион29.10.25 Гавр 1:0 Брест25.10.25 Брест 0:3 ПСЖ 13
15 Нант 13 2 5 6 12 - 19 30.11.25 21:45 Лион - Нант23.11.25 Нант 1:1 Лорьян08.11.25 Гавр 1:1 Нант02.11.25 Нант 0:2 Мец29.10.25 Нант 3:5 Монако24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант 11
16 Лорьян 13 2 5 6 15 - 27 30.11.25 18:15 Лорьян - Ницца23.11.25 Нант 1:1 Лорьян09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ26.10.25 Анже 2:0 Лорьян 11
17 Мец 14 3 2 9 14 - 31 07.12.25 18:15 Осер - Мец28.11.25 Мец 0:1 Ренн23.11.25 Брест 3:2 Мец09.11.25 Мец 2:1 Ницца02.11.25 Нант 0:2 Мец29.10.25 Мец 2:0 Ланс 11
18 Осер 14 2 3 9 8 - 20 07.12.25 18:15 Осер - Мец29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Анже 2:0 Осер01.11.25 Осер 0:1 Марсель29.10.25 Страсбург 3:0 Осер 9
Полная таблица

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Синали Дьоманде (Осер), асcист Лассин Синайоко.
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Илан Кеббаль (ФК Париж).
По теме:
Монако – ПСЖ – 1:0. Энрике и компания без Забарного опозорились. Видео гола
Ювентус – Кальяри – 2:1. Как Йылдыз оформил дубль. Видео голов, обзор матча
Эвертон – Ньюкасл – 1:4. Почему у Миколенко забрали ассист? Видео голов
Марсель Тулуза Париж Осер видео голов и обзор Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
Бокс | 29 ноября 2025, 04:32 0
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец

Джошуа работает с Егором Голубом

Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Футбол | 29 ноября 2025, 07:53 14
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре

Именно так президент клуба предложил Костюку временно возглавить главную команду

ФОТО. Теща Забарного показала как поддерживает зятя
Футбол | 30.11.2025, 04:02
ФОТО. Теща Забарного показала как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала как поддерживает зятя
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Футбол | 29.11.2025, 08:44
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 5:1. Кто оформил хет-трик? Видео голов
Футбол | 30.11.2025, 03:50
Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 5:1. Кто оформил хет-трик? Видео голов
Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 5:1. Кто оформил хет-трик? Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Директор команды Усика: «Бой с Александром? Что он вообще курит?»
Директор команды Усика: «Бой с Александром? Что он вообще курит?»
28.11.2025, 04:22
Бокс
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 11
Футбол
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
28.11.2025, 08:14 2
Футбол
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
28.11.2025, 02:02
Бокс
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 31
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 83
Футбол
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
28.11.2025, 16:54 1
Баскетбол
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем