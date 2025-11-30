ВИДЕО. Как Марсель упустил победу в матче 14-го тура Лиги 1 на 90+2 минуте
29 ноября бело-голубые не сумели одолеть Тулузу (2:2), Париж сыграл вничью с Осером (1:1)
29 ноября Марсель не сумел переиграть команду Тулуза в матче 14-го тура Лиги 1 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Велодром и завершилась со счетом 2:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Марсель побеждал 2:1 до 90+2-й минуты, но не сумел удержать преимущество, пропустив от Сантьяго Идальго.
В субботу состоялся еще один матч 14-го тура чемпионата Франции – Париж расписал ничью с Осером (1:1).
Лига 1 2025/26. 14-й тур, 29 ноября
Марсель – Тулуза – 2:2
Голы: Пайшао, 66, Хейбьерг, 74 – Эмерсонн, 14, Идальго, 90+2
Париж – Осер – 1:1
Голы: Кеббаль, 32 (пен.) – Диоманд, 40
Таблица Лиги 1 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|14
|9
|3
|2
|27 - 12
|06.12.25 22:05 ПСЖ - Ренн29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ
|30
|2
|Марсель
|14
|9
|2
|3
|35 - 14
|05.12.25 22:00 Лилль - Марсель29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза21.11.25 Ницца 1:5 Марсель08.11.25 Марсель 3:0 Брест01.11.25 Осер 0:1 Марсель29.10.25 Марсель 2:2 Анже
|29
|3
|Ланс
|13
|9
|1
|3
|22 - 11
|30.11.25 18:15 Анже - Ланс22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург08.11.25 Монако 1:4 Ланс02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян29.10.25 Мец 2:0 Ланс25.10.25 Ланс 2:1 Марсель
|28
|4
|Ренн
|14
|6
|6
|2
|24 - 18
|06.12.25 22:05 ПСЖ - Ренн28.11.25 Мец 0:1 Ренн22.11.25 Ренн 4:1 Монако07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн
|24
|5
|Лилль
|13
|7
|2
|4
|27 - 17
|30.11.25 18:15 Гавр - Лилль23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль02.11.25 Лилль 1:0 Анже29.10.25 Ницца 2:0 Лилль26.10.25 Лилль 6:1 Мец
|23
|6
|Монако
|14
|7
|2
|5
|26 - 25
|05.12.25 20:00 Брест - Монако29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 Ренн 4:1 Монако08.11.25 Монако 1:4 Ланс01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж29.10.25 Нант 3:5 Монако
|23
|7
|Страсбург
|13
|7
|1
|5
|24 - 17
|30.11.25 16:00 Страсбург - Брест22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург29.10.25 Страсбург 3:0 Осер26.10.25 Лион 2:1 Страсбург
|22
|8
|Лион
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|30.11.25 21:45 Лион - Нант23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ02.11.25 Брест 0:0 Лион29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион26.10.25 Лион 2:1 Страсбург
|21
|9
|Тулуза
|14
|4
|5
|5
|20 - 19
|06.12.25 20:00 Тулуза - Страсбург29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн
|17
|10
|Ницца
|13
|5
|2
|6
|18 - 23
|30.11.25 18:15 Лорьян - Ницца21.11.25 Ницца 1:5 Марсель09.11.25 Мец 2:1 Ницца01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Ницца 2:0 Лилль26.10.25 Ренн 1:2 Ницца
|17
|11
|Анже
|13
|4
|4
|5
|11 - 15
|30.11.25 18:15 Анже - Ланс23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Анже 2:0 Осер02.11.25 Лилль 1:0 Анже29.10.25 Марсель 2:2 Анже26.10.25 Анже 2:0 Лорьян
|16
|12
|ФК Париж
|14
|4
|3
|7
|21 - 26
|07.12.25 18:15 Гавр - ФК Париж29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион
|15
|13
|Гавр
|13
|3
|5
|5
|13 - 20
|30.11.25 18:15 Гавр - Лилль22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр08.11.25 Гавр 1:1 Нант02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр29.10.25 Гавр 1:0 Брест26.10.25 Осер 0:1 Гавр
|14
|14
|Брест
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|30.11.25 16:00 Страсбург - Брест23.11.25 Брест 3:2 Мец08.11.25 Марсель 3:0 Брест02.11.25 Брест 0:0 Лион29.10.25 Гавр 1:0 Брест25.10.25 Брест 0:3 ПСЖ
|13
|15
|Нант
|13
|2
|5
|6
|12 - 19
|30.11.25 21:45 Лион - Нант23.11.25 Нант 1:1 Лорьян08.11.25 Гавр 1:1 Нант02.11.25 Нант 0:2 Мец29.10.25 Нант 3:5 Монако24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант
|11
|16
|Лорьян
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|30.11.25 18:15 Лорьян - Ницца23.11.25 Нант 1:1 Лорьян09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ26.10.25 Анже 2:0 Лорьян
|11
|17
|Мец
|14
|3
|2
|9
|14 - 31
|07.12.25 18:15 Осер - Мец28.11.25 Мец 0:1 Ренн23.11.25 Брест 3:2 Мец09.11.25 Мец 2:1 Ницца02.11.25 Нант 0:2 Мец29.10.25 Мец 2:0 Ланс
|11
|18
|Осер
|14
|2
|3
|9
|8 - 20
|07.12.25 18:15 Осер - Мец29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Анже 2:0 Осер01.11.25 Осер 0:1 Марсель29.10.25 Страсбург 3:0 Осер
|9
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джошуа работает с Егором Голубом
Именно так президент клуба предложил Костюку временно возглавить главную команду