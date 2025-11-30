ВИДЕО. Как Марсель упустил победу в матче 14-го тура Лиги 1 на 90+2 минуте

29 ноября Марсель не сумел переиграть команду Тулуза в матче 14-го тура Лиги 1 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Велодром и завершилась со счетом 2:2.

Марсель побеждал 2:1 до 90+2-й минуты, но не сумел удержать преимущество, пропустив от Сантьяго Идальго.

В субботу состоялся еще один матч 14-го тура чемпионата Франции – Париж расписал ничью с Осером (1:1).

Лига 1 2025/26. 14-й тур, 29 ноября

Марсель – Тулуза – 2:2

Голы: Пайшао, 66, Хейбьерг, 74 – Эмерсонн, 14, Идальго, 90+2

Париж – Осер – 1:1

Голы: Кеббаль, 32 (пен.) – Диоманд, 40

Таблица Лиги 1 2025/26