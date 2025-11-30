ФОТО. Сын Бекхэма брутально унизил Криштиану Роналду. Вот что случилось

Круз Бекхэм жестко ответил Криштиану Роналду после интервью португальца Пирсу Моргану, где звезда «Аль-Насра» заявил, что у Дэвида Бекхэма «красивое лицо, но обычное тело», в то время как он сам — «идеальный».

Роналду даже похвастался, что на пляже Копакабана привлек бы «100% внимания» и намекнул, что он известнее Дональда Трампа.

Эти слова не остались без ответа: 20-летний Круз опубликовал коллаж в Instagram, сравнив молодого Роналду (снимок 2003-го года) и своего отца в те же годы – и визуально преимущество оказалось на стороне Дэвида. Пост моментально стал вирусным.

Дэвид Бекхэм, которому недавно исполнилось 50 лет, до сих пор поддерживает форму, делая каждый день отжимания и подтягивания.

По его словам, раньше он ненавидел эти упражнения, но именно они помогли ему нарастить мышцы уже после завершения карьеры.