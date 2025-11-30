ФОТО. Бывшую жену Морозюка пытались «снять на ночь». Сколько предложили?
Ирина Морозюк с сарказмом ответила на предложение
Экс-жена бывшего капитана «Динамо» Киев Николая Морозюка – Ирина Морозюк – опубликовала в Instagram скриншоты диалога, где неизвестный пытался пригласить ее «на ночь» за деньги.
Собеседник быстро перешел к прямым вопросам о стоимости «дополнительных услуг».
Ирина ответила с сарказмом, заявив, что «все ночи заняты до 2027 года».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Мужчина предложил 2000 долларов, на что Морозюк отреагировала смехом.
Летом Николай Морозюк сообщал, что снова живет вместе с Ириной и планирует серьезный шаг в отношениях.
У пары есть двое детей – Илья и Мария.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший футболист киевлян оценил карьеру Игоря Костюка
Жан пошутил в социальных сетях