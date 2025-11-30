ФОТО. Бывшую жену Морозюка пытались «снять на ночь». Сколько предложили?

Экс-жена бывшего капитана «Динамо» Киев Николая Морозюка – Ирина Морозюк – опубликовала в Instagram скриншоты диалога, где неизвестный пытался пригласить ее «на ночь» за деньги.

Собеседник быстро перешел к прямым вопросам о стоимости «дополнительных услуг».

Ирина ответила с сарказмом, заявив, что «все ночи заняты до 2027 года».

Мужчина предложил 2000 долларов, на что Морозюк отреагировала смехом.

Летом Николай Морозюк сообщал, что снова живет вместе с Ириной и планирует серьезный шаг в отношениях.

У пары есть двое детей – Илья и Мария.