Кане стал 5-м африканцем, который провел 150 матчей в УПЛ. Кто еще четыре?

Матч с «Оболонью» (0:0) стал 150-м для 25-летнего малийского полузащитника ковалевцев Ибрахима Кане в чемпионатах Украины. Он стал пятым легионером из Африки, достигшим этого рубежа. 139 встреч Ибрахим отыграл за «Ворсклу» и 11 – за «Колос».

На рубеж «150» Кане вышел через 6 лет 355 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 8 декабря 2018 года в гостевом поединке «Ворсклы» с «Черноморцем» (1:0). К слову, в десятку африканских гвардейцев украинских чемпионатов входят шесть футболистов из Нигерии и по одному – из Мали, Марокко, Сенегала и Туниса.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев легионеров из Африки в чемпионатах Украины