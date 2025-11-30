Кане стал 5-м африканцем, который провел 150 матчей в УПЛ. Кто еще четыре?
Малийский хавбек ковалевцев провел юбилейный поединок
Матч с «Оболонью» (0:0) стал 150-м для 25-летнего малийского полузащитника ковалевцев Ибрахима Кане в чемпионатах Украины. Он стал пятым легионером из Африки, достигшим этого рубежа. 139 встреч Ибрахим отыграл за «Ворсклу» и 11 – за «Колос».
На рубеж «150» Кане вышел через 6 лет 355 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 8 декабря 2018 года в гостевом поединке «Ворсклы» с «Черноморцем» (1:0). К слову, в десятку африканских гвардейцев украинских чемпионатов входят шесть футболистов из Нигерии и по одному – из Мали, Марокко, Сенегала и Туниса.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев легионеров из Африки в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Страна
|
Клубы
|
Матчи
|
1.
|
Папа ГУЙЕ
|
Сенегал
|
Волынь, Металлист, Днепр, Карпаты, Днепр-1
|
298
|
2.
|
Лаки ИДАХОР
|
Нигерия
|
Динамо, Ворскла, Карпаты, Таврия, Заря
|
221
|
3.
|
Харрисон ОМОКО
|
Нигерия
|
Арсенал, Ворскла, Волынь, Таврия, Заря
|
181
|
4.
|
Самсон ГОДВИН
|
Нигерия
|
Карпаты, Волынь
|
174
|
5.
|
Ибрахим КАНЕ
|
Мали
|
Ворскла, Колос
|
150
|
6.
|
Эммануэль ОКОДУВА
|
Нигерия
|
Ворскла, Арсенал, Шахтер, Металлург Д
|
135
|
7.
|
Айила ЮССУФ
|
Нигерия
|
Динамо, Металлист
|
131
|
8.
|
Бадр ЭЛЬ-КАДДУРИ
|
Марокко
|
Динамо
|
123
|
9.
|
Анис БУСАИДИ
|
Тунис
|
Металлург Д, Таврия
|
121
|
10.
|
Джулиус АГАХОВА
|
Нигерия
|
Шахтер, Севастополь
|
110
