Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кане стал 5-м африканцем, который провел 150 матчей в УПЛ. Кто еще четыре?
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 00:15 | Обновлено 30 ноября 2025, 00:26
Малийский хавбек ковалевцев провел юбилейный поединок

Кане стал 5-м африканцем, который провел 150 матчей в УПЛ. Кто еще четыре?
ФК Колос. Ибрахим Кане

Матч с «Оболонью» (0:0) стал 150-м для 25-летнего малийского полузащитника ковалевцев Ибрахима Кане в чемпионатах Украины. Он стал пятым легионером из Африки, достигшим этого рубежа. 139 встреч Ибрахим отыграл за «Ворсклу» и 11 – за «Колос».

На рубеж «150» Кане вышел через 6 лет 355 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 8 декабря 2018 года в гостевом поединке «Ворсклы» с «Черноморцем» (1:0). К слову, в десятку африканских гвардейцев украинских чемпионатов входят шесть футболистов из Нигерии и по одному – из Мали, Марокко, Сенегала и Туниса.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев легионеров из Африки в чемпионатах Украины

Игрок

Страна

Клубы

Матчи

1.

Папа ГУЙЕ

Сенегал

Волынь, Металлист, Днепр, Карпаты, Днепр-1

298

2.

Лаки ИДАХОР

Нигерия

Динамо, Ворскла, Карпаты, Таврия, Заря

221

3.

Харрисон ОМОКО

Нигерия

Арсенал, Ворскла, Волынь, Таврия, Заря

181

4.

Самсон ГОДВИН

Нигерия

Карпаты, Волынь

174

5.

Ибрахим КАНЕ

Мали

Ворскла, Колос

150

6.

Эммануэль ОКОДУВА

Нигерия

Ворскла, Арсенал, Шахтер, Металлург Д

135

7.

Айила ЮССУФ

Нигерия

Динамо, Металлист

131

8.

Бадр ЭЛЬ-КАДДУРИ

Марокко

Динамо

123

9.

Анис БУСАИДИ

Тунис

Металлург Д, Таврия

121

10.

Джулиус АГАХОВА

Нигерия

Шахтер, Севастополь

110
цифры и факты Украинская Премьер-лига Ибрахим Кане Колос Ковалевка
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
