Миколенко сыграет? Эвертон опубликовал состав на матч АПЛ против Ньюкасла
Поединок 13-го тура начнется 29 ноября в 19:30
В субботу, 29 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Эвертон» и «Ньюкасл».
Матч примет новая арена в Ливерпуле – «Hill Dickinson Stadium».
С первых минут в составе хозяев выйдет украинский защитник Виталий Миколенко, для которого этот матч станет 12-м в сезоне.
Запланировано, что поединок начнется в 19:30.
Стартовые составы команд на матч «Эвертон» – «Ньюкасл»
