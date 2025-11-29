Миколенко сыграет? Эвертон опубликовал состав на матч АПЛ против Ньюкасла

В субботу, 29 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Эвертон» и «Ньюкасл».

Матч примет новая арена в Ливерпуле – «Hill Dickinson Stadium».

С первых минут в составе хозяев выйдет украинский защитник Виталий Миколенко, для которого этот матч станет 12-м в сезоне.

Запланировано, что поединок начнется в 19:30.

Стартовые составы команд на матч «Эвертон» – «Ньюкасл»