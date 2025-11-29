Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Миколенко сыграет? Эвертон опубликовал состав на матч АПЛ против Ньюкасла

Поединок 13-го тура начнется 29 ноября в 19:30

Миколенко сыграет? Эвертон опубликовал состав на матч АПЛ против Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 29 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Эвертон» и «Ньюкасл».

Матч примет новая арена в Ливерпуле – «Hill Dickinson Stadium».

С первых минут в составе хозяев выйдет украинский защитник Виталий Миколенко, для которого этот матч станет 12-м в сезоне.

Запланировано, что поединок начнется в 19:30.

Стартовые составы команд на матч «Эвертон» – «Ньюкасл»

