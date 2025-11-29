Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Марсель – Тулуза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Чемпионат Франции
Марсель
29.11.2025 22:05 - : -
Тулуза
Франция
Марсель – Тулуза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок пройдет 29 ноября в 22:05 по Киеву

Марсель – Тулуза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября, свою встречу во французском чемпионате проведут Марсель и Тулуза. Начало матча запланировано на 22:00

Марсель

Текущий сезон для Марселя пока складывается неплохо, команда идет второй в чемпионате, опережая Ланс по дополнительный показателям, а до лидирующего ПСЖ всего два очка. В последнем туре подопечные Де Дзерби уверенно обыграли в гостях Ниццу со счетом 5:1, чем продолжили серию побед в Лиге 1 до трех матчей.

На этой неделе клуб одержал важнейшую волевую победу дома над Ньюкаслом в Лиге чемпионов – 2:1, дублем здесь отметился звездный ветеран Обамеянг. Данный успех позволил провансальцам подняться в зону плей-офф, но все будет зависеть от предстоящих матчей, так как положение не надежное. Не помогут команде в этой встрече Гуири, Медина, Таоре и Мурильо, у всех повреждения.

Тулуза

По итогам 13 туров, Тулуза идет на десятом месте в турнирной таблице, не показывая стабильной игры. В последнем туре команда потерпела обидное домашнее поражение от прямого конкурента Анже со счетом 0:1, в том матче хозяева владели существенным преимуществом, но подвела реализация. Серия без побед клуба увеличилась до пяти матчей, за это время удалось набрать всего три очка.

Пока Тулуза точно не способна вести борьбу за еврокубки, при этом, запаса прочности должно хватить, чтоб без проблем сохранить прописку в сильнейшем дивизионе Франции. В предстоящем матче на поле не смогут выйти Азизи, А, Гбоо, Сауер, Шмидт.

Личные встречи

В очных противостояниях Марсель владеет безоговорочным преимуществом, Тулуза побеждала последний раз в далеком 2012 году. Команды выдали две результативных встречи в прошлом сезоне, но в обоих случаях провансальцы побеждали – 3:1 в гостях и 3:2 на своем поле.

Прогноз

На бумаге Марсель обосновано считается фаворитом, на стороне провансальцев фактор своей арены, лучшая форма, сильнее состав. Гости должны быть свежее, они не играли посреди недели.

Я думаю, хозяева в таком матче должны брать три очка, все-таки они выше классом, поставлю на их победу с форой -1 гол за 1,66.

Прогноз Sport.ua
Марсель
29 ноября 2025 -
22:05
Тулуза
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
