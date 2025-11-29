Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграет ли Забарный? Опубликованы стартовые составы на матч Монако – ПСЖ
Франция
29 ноября 2025, 17:15 |
1477
4

Сыграет ли Забарный? Опубликованы стартовые составы на матч Монако – ПСЖ

Встреча 14-го тура чемпионата Франции состоится 29 ноября в 18:00 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

«Монако» и ПСЖ встретятся в матче 14-го тура французской Лиги 1, который состоится в субботу, 29 ноября.

Команды сыграют на стадионе «Stade Louis II», стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Наставники команд – Себастьен Поконоли и Луис Энрике – выбрали стартовые составы на этот поединок. Защитник сборной Украины Илья Забарный остался на скамейке запасных.

После 13 туров парижская команда набрала 30 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Монако» разместился на восьмой позиции, имея в своем активе 20 пунктов.

Стартовые составы Монако и ПСЖ на матч чемпионата Франции

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Монако ПСЖ Монако - ПСЖ Илья Забарный стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
antt
Вже вдруге поспіль важливий матч ПСЖ  без українця у старті.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
OKs100
Маркиньос снова привезет парочку голов, он не уровень ПСЖ.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
