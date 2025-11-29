«Монако» и ПСЖ встретятся в матче 14-го тура французской Лиги 1, который состоится в субботу, 29 ноября.

Команды сыграют на стадионе «Stade Louis II», стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Наставники команд – Себастьен Поконоли и Луис Энрике – выбрали стартовые составы на этот поединок. Защитник сборной Украины Илья Забарный остался на скамейке запасных.

После 13 туров парижская команда набрала 30 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Монако» разместился на восьмой позиции, имея в своем активе 20 пунктов.

Стартовые составы Монако и ПСЖ на матч чемпионата Франции