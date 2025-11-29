Сыграет ли Забарный? Опубликованы стартовые составы на матч Монако – ПСЖ
Встреча 14-го тура чемпионата Франции состоится 29 ноября в 18:00 по киевскому времени
«Монако» и ПСЖ встретятся в матче 14-го тура французской Лиги 1, который состоится в субботу, 29 ноября.
Команды сыграют на стадионе «Stade Louis II», стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Наставники команд – Себастьен Поконоли и Луис Энрике – выбрали стартовые составы на этот поединок. Защитник сборной Украины Илья Забарный остался на скамейке запасных.
После 13 туров парижская команда набрала 30 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Монако» разместился на восьмой позиции, имея в своем активе 20 пунктов.
Стартовые составы Монако и ПСЖ на матч чемпионата Франции
