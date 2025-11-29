Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Малиновский попал в десятку интересного рейтинга. Вместе с Месси и Мбаппе
Италия
29 ноября 2025, 15:07 |
153
1

Малиновский попал в десятку интересного рейтинга. Вместе с Месси и Мбаппе

Полузащитник сборной Украины забил 19 голов из-за пределов штрафной площади

29 ноября 2025, 15:07 |
153
1 Comments
Малиновский попал в десятку интересного рейтинга. Вместе с Месси и Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Портал Ukrlegioner составил рейтинг футболистов, которые забили больше всех голов из-за пределов штрафной площади в топ-5 чемпионатах, начиная с сезона 2017/18.

Полузащитник итальянского «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский провел за этот период 181 матч, забил 19 голов и разместился на 18-й позиции.

Лидером рейтинга с внушительным отрывом стал аргентинец Лионель Месси, в активе которого 40 результативных ударов. Звездный вингер не сможет улучшить свой показатель, так как выступает в составе «Интер Майами».

В тройке лучших также разместились бельгийский полузащитник «Наполи» Кевин де Брюйне (25 голов) и форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе (24 точных удара).

Рейтинг игроков по голам из-за пределов штрафной (в топ-5 чемпионатах, с сезона 2017/18)

По теме:
Дженоа – Верона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФОТО. Лионель Месси отправится в большой тур. Место – сюрприз для всех
Нико Пас присоединился к Майклу Олисе в интересном бомбардирском рейтинге
чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Руслан Малиновский Лионель Месси Килиан Мбаппе рейтинг
Николай Тытюк Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
Футбол | 28 ноября 2025, 17:41 4
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил

Мацей Кендзьорек остается в столичном гранде

Рейтинг сезона УЕФА. Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
Футбол | 29 ноября 2025, 09:05 6
Рейтинг сезона УЕФА. Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
Рейтинг сезона УЕФА. Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?

Лучшие две ассоциации в рейтинге за сезон получат пропуск в Лигу чемпионов

ФОНСЕКА: «Каждое утро смотрю новости из Украины. Я очень люблю эту страну»
Футбол | 29.11.2025, 12:13
ФОНСЕКА: «Каждое утро смотрю новости из Украины. Я очень люблю эту страну»
ФОНСЕКА: «Каждое утро смотрю новости из Украины. Я очень люблю эту страну»
Мирон Маркевич назвал главную ошибку Александра Шовковского
Футбол | 28.11.2025, 12:33
Мирон Маркевич назвал главную ошибку Александра Шовковского
Мирон Маркевич назвал главную ошибку Александра Шовковского
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Футбол | 29.11.2025, 08:44
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynamo1927
Автор, так на какой позиции разместился? На которой вы написали восемнадцатая или та что в таблице восьмая ? Пожалуйста исправьте
Ответить
0
Популярные новости
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 42
Футбол
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
27.11.2025, 20:55 20
Баскетбол
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
27.11.2025, 13:50 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
28.11.2025, 08:14 2
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 28
Футбол
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
28.11.2025, 07:56 29
Футбол
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем