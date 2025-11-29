Малиновский попал в десятку интересного рейтинга. Вместе с Месси и Мбаппе
Полузащитник сборной Украины забил 19 голов из-за пределов штрафной площади
Портал Ukrlegioner составил рейтинг футболистов, которые забили больше всех голов из-за пределов штрафной площади в топ-5 чемпионатах, начиная с сезона 2017/18.
Полузащитник итальянского «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский провел за этот период 181 матч, забил 19 голов и разместился на 18-й позиции.
Лидером рейтинга с внушительным отрывом стал аргентинец Лионель Месси, в активе которого 40 результативных ударов. Звездный вингер не сможет улучшить свой показатель, так как выступает в составе «Интер Майами».
В тройке лучших также разместились бельгийский полузащитник «Наполи» Кевин де Брюйне (25 голов) и форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе (24 точных удара).
Рейтинг игроков по голам из-за пределов штрафной (в топ-5 чемпионатах, с сезона 2017/18)
