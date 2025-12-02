Легенда Ливерпуля: «Алиссон травмирован, ван Дейк не тот, Салах не бежит»
Каррагер ждет новый Ливерпуль
Известный в прошлом защитник Ливерпуля, а ныне эксперт на телевидении Джейми Каррагер считает, что команду Арне Слота ждут серьезные изменения в составе и уход многих лидеров.
«Это такая проекция будущего для Ливерпуля. Посмотреть на команду без Алиссона, ван Дейка и Салахаю. Алиссон часто травмирован, ван Дейк уже не тот, а Салах уже не бежит».
«Сложно рассчитывать на успех, если лидеры не в форме. Возможно, что у Ливерпуля скоро начнется новый этап в развитии», – сказал Каррагер.
Ливерпуль проиграл 9 из последних 12 матчей во всех турнирах.
