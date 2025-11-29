Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сеск ФАБРЕГАС: «Надеюсь, это только начало. Впереди еще много работы»
Италия
29 ноября 2025, 08:27
Сеск ФАБРЕГАС: «Надеюсь, это только начало. Впереди еще много работы»

Коуч «Комо» похвалил своих подопечных

Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Главный тренер Комо Сеск Фабрегас поделился эмоциями после победы своей команды над Сассуоло (2:0) в 13 туре итальянской Серии А.

«В последнее время мы много анализируем стандартные положения благодаря работе Кассетти и Скаццоли (они входят в тренерский штаб Сеска – прим.), потому что так много команд пытаются блокировать нас. Это оружие, которое нам нужно совершенствовать и на котором мы должны продолжать сосредотачиваться.

Мне посчастливилось быть здесь, в «Комо», потому что у нас другое видение. Оно основано на ребятах. Мы всегда скромны и приземлены.

Четвертое место? Важная игра, важно не пропускать голы и играть все больше и лучше. Надеюсь, это только начало. Впереди нужно еще многое сделать и усовершенствовать. Нам также нужно помочь развиваться ребятам, которые недавно к нам присоединились», – сказал Сеск.

В нынешнем сезоне Комо занимает шестую строчку турнирной таблицы итальянской Серии А, имея в своем активе 24 турнирных балла после 13 матчей.

По теме:
Очередное результативное действие Паса. Комо легко одолело Сассуоло
Комо – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФОТО. Горячая итальянская журналистка показала впечатляющую грудь
Сеск Фабрегас Комо Сассуоло Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Calciomercato
