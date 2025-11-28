Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Очередное результативное действие Паса. Комо легко одолело Сассуоло
Италия
28 ноября 2025, 23:46
Матч закончился со счетом 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 28 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Серии А между «Комо» и «Сассуоло».

Игра прошла на стадионе Стадио Джузеппе Синигалья в Комо и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ассист на второй гол команды Сеска Фабрегаса отдал звездный хавбек Нико Пас. Для него это уже 10-е результативное действие в этом сезоне чемпионата Италии.

Серия А. 13-й тур, 28 ноября

Комо – Сассуоло – 2:0

Голы: Дувикас, 14, Морено, 53

Комо – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФОТО. Горячая итальянская журналистка показала впечатляющую грудь
Флик готов уйти из Барселоны. Клуб уже нашел ему замену
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
