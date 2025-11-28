28 ноября стартует 13 тур итальянской Серии А, программу которого откроют Комо и Сассуоло. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Комо

Текущий сезон для Комо складывается хорошо, всего одно поражение в 12 турах можно считать серьезным достижением. Команда сейчас идет шестой в чемпионате, причем отставание от топ-4 составляет всего три очка.

В последнем туре не самые забивные подопечные Сеска Фабрегаса эффектно обыграли в гостях Торино со счетом 5:1. Серия без поражений команды продолжилась до десяти матчей, что только прибавляет уверенность футболистом. Отмечу надежную игру в обороне, всего 7 пропущенных мячей, меньше пропустила только лидирующая Рома. У Комо большие амбиции, поэтому скромный клуб может даже пробиться в зону еврокубков. Предстоящий матч из-за травм пропустят Диао, Доссена, Гольданига и Роберто, дисквалифицирован Смолчич

Сассуоло

В нынешнем чемпионате Сассуоло играет, как нестабильный середняк, на счету клуба 5 побед, столько же поражений, а также две ничьи. Свой последний матч команда провела дома против Пизы, встреча прошла на встречных курсах, и завершилась боевой ничьей – 2:2, причем хозяева спаслись от поражения только в компенсированное время.

Есть немало кадровых потерь, не сыграют Паз, Пьернаньоло, Романья и Скеллеруп, у них повреждения. Под вопросом остаются Болок, Липани, Одентал, Турати, Вранкс. Я думаю, что Сассуоло так и будет примерно в середине турнирной таблицы, их отставание от топ-6 составляет четыре очка, но на еврокубки они не тянут.

Личные встречи

Соперники пересекались всего раз, встреча состоялась два месяца назад, в Кубке Италии, тогда убедительную победу на своем поле со счетом 3:0 одержал Комо. Все мячи хозяевам удалось забить еще в первом тайме.

Прогноз

Жду интересного матча, в котором фаворитом считаются хозяева поля.

Основные преимущество Комо, стабильность, фактор своего поля, надежная игра в обороне. На стороне Сассуоло, хотя гостям будет однозначно сложно. Думаю, что хозяева будут ближе к успеху, поэтому поставлю на их чистую победу за 1.77.