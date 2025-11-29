Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Анте БЕКАВАЦ: «Шахтер – это самая сильная команда УПЛ»
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 04:05 | Обновлено 29 ноября 2025, 04:06
Анте БЕКАВАЦ: «Шахтер – это самая сильная команда УПЛ»

Защитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча против «Шахтера»

ФК Кривбасс. Анте Бекавац

Защитник «Кривбасса» Анте Бекавац поделился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера».

– Анте, как ты психологически и физически готовишься к матчу против «Шахтера»?

– «Шахтер» – это сильнейшая команда УПЛ, лидер чемпионата. Чтобы рассчитывать на положительный результат, мы должны быть максимально сосредоточенными каждую секунду: физически, ментально и тактически. Стремимся завоевать три очка.

В каком настроении сейчас команда? Чувствуется ли еще большая сплоченность перед такими серьезными поединками?

– Настроение у команды всегда отличное. Мы работаем упорно, поэтому уверенно смотрим вперед и не боимся сложных матчей.

Впереди долгий путь во Львов. Как ты лично переносишь длительные переезды?

– Да, длительные поездки – это непросто. Но мы выезжаем за два дня до игры, поэтому у нас есть достаточно времени, чтобы восстановиться и настроиться. В целом такие переезды изматывают, но это часть нашей профессии, и мы просто принимаем этот вызов.

Матч «Шахтер» – «Кривбасс» состоится 1 декабря в 18:00 по киевскому времени.

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Кривбасс Анте Бекавац
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
