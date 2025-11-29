Анте БЕКАВАЦ: «Шахтер – это самая сильная команда УПЛ»

Защитник «Кривбасса» Анте Бекавац поделился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера».

– Анте, как ты психологически и физически готовишься к матчу против «Шахтера»?

– «Шахтер» – это сильнейшая команда УПЛ, лидер чемпионата. Чтобы рассчитывать на положительный результат, мы должны быть максимально сосредоточенными каждую секунду: физически, ментально и тактически. Стремимся завоевать три очка.

– В каком настроении сейчас команда? Чувствуется ли еще большая сплоченность перед такими серьезными поединками?

– Настроение у команды всегда отличное. Мы работаем упорно, поэтому уверенно смотрим вперед и не боимся сложных матчей.

– Впереди долгий путь во Львов. Как ты лично переносишь длительные переезды?

– Да, длительные поездки – это непросто. Но мы выезжаем за два дня до игры, поэтому у нас есть достаточно времени, чтобы восстановиться и настроиться. В целом такие переезды изматывают, но это часть нашей профессии, и мы просто принимаем этот вызов.

Матч «Шахтер» – «Кривбасс» состоится 1 декабря в 18:00 по киевскому времени.