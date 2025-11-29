Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Верес – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Верес
29.11.2025 18:00 - : -
Карпаты Львов
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 03:40
Верес – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 ноября в 18:00 матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги

29 ноября 2025, 03:40
Верес – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября состоится матч «Верес» – «Карпаты» в 14-м туре Украинской Премьер-лиги.

Принимать поединок будет арена «Авангард» в Ровно. Главным судьей назначен Александр Афанасьев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице команды находятся рядом: «Карпаты» на данный момент девятые (18 очков), «Верес» – десятый (17).

Последняя встреча коллективов в рамках национального чемпионата завершилась уверенной победой львовского клуба – 5:0.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Верес – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Верес – Карпаты
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Александр АНТОНЕНКО: «Мы всегда хотим, чтобы к нам относились справедливо»
Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 14-м туре УПЛ?
Анте БЕКАВАЦ: «Шахтер – это самая сильная команда УПЛ»
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Карпаты смотреть онлайн
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
