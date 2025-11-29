29 ноября состоится матч «Верес» – «Карпаты» в 14-м туре Украинской Премьер-лиги.

Принимать поединок будет арена «Авангард» в Ровно. Главным судьей назначен Александр Афанасьев.

Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице команды находятся рядом: «Карпаты» на данный момент девятые (18 очков), «Верес» – десятый (17).

Последняя встреча коллективов в рамках национального чемпионата завершилась уверенной победой львовского клуба – 5:0.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Верес – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

