Верес – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 ноября в 18:00 матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги
29 ноября состоится матч «Верес» – «Карпаты» в 14-м туре Украинской Премьер-лиги.
Принимать поединок будет арена «Авангард» в Ровно. Главным судьей назначен Александр Афанасьев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.
В турнирной таблице команды находятся рядом: «Карпаты» на данный момент девятые (18 очков), «Верес» – десятый (17).
Последняя встреча коллективов в рамках национального чемпионата завершилась уверенной победой львовского клуба – 5:0.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
