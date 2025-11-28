Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он будет играть». Хаби Алонсо дал обещание Лунину
Лига чемпионов
28 ноября 2025, 23:12 |
630
0

«Он будет играть». Хаби Алонсо дал обещание Лунину

Главный тренер Реала рассчитывает на украинца

28 ноября 2025, 23:12 |
630
0
«Он будет играть». Хаби Алонсо дал обещание Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо похвалил украинского вратаря своей команды Андрея Лунина за игру в матче Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (4:3).

«У Лунина очень сильный характер. Он это демонстрировал на протяжении всей своей карьеры. Андрей хорошо выполняет свою работу. Жаль, что он пропустил три гола, но он был уверен в себе. Он будет играть», – цитирует Алонсо Grada3.

Матч с Олимпиакосом стал первым в текущем сезоне в составе Реала для Лунина. Следующую встречу мадридский клуб сыграет в воскресенье, 30 ноября. Это будет выездной матч чемпионата Испании с «Жироной».

Ранее Андрей Лунин отреагировал на победу над «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов.

По теме:
«Он достоин восхищения». Испанский журналист оценил игру Лунина в матче ЛЧ
«Он сыграл невероятно». Звезда Реала выделил Лунина в матче с Олимпиакосом
Уже лучше, чем в 11 евросезонах. Украина имеет в рейтинге 4.750 баллов
Олимпиакос Пирей Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Хаби Алонсо
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Футбол | 28 ноября 2025, 17:17 8
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша

Денис был в розыске

ФОТО. Почему легенда футбола решил сделать вазектомию. Причина шокирует
Футбол | 28 ноября 2025, 22:15 0
ФОТО. Почему легенда футбола решил сделать вазектомию. Причина шокирует
ФОТО. Почему легенда футбола решил сделать вазектомию. Причина шокирует

Уэйн Руни сказал «С меня хватит!»...

Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Футбол | 28.11.2025, 06:23
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Футбол | 28.11.2025, 19:45
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Футбол | 28.11.2025, 08:44
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
28.11.2025, 07:56 26
Футбол
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
27.11.2025, 20:55 20
Баскетбол
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 11
Футбол
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
28.11.2025, 02:02
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
27.11.2025, 07:54 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 219
Футбол
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 1
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем