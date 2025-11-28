«Он будет играть». Хаби Алонсо дал обещание Лунину
Главный тренер Реала рассчитывает на украинца
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо похвалил украинского вратаря своей команды Андрея Лунина за игру в матче Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (4:3).
«У Лунина очень сильный характер. Он это демонстрировал на протяжении всей своей карьеры. Андрей хорошо выполняет свою работу. Жаль, что он пропустил три гола, но он был уверен в себе. Он будет играть», – цитирует Алонсо Grada3.
Матч с Олимпиакосом стал первым в текущем сезоне в составе Реала для Лунина. Следующую встречу мадридский клуб сыграет в воскресенье, 30 ноября. Это будет выездной матч чемпионата Испании с «Жироной».
Ранее Андрей Лунин отреагировал на победу над «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов.
