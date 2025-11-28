«Он достоин восхищения». Испанский журналист оценил игру Лунина в матче ЛЧ
Алексис Родригес похвалил украинского вратаря
Журналист Defenca Central Алексис Родригес оценил игру украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина в матче Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (4:3).
«Его не будет на первых страницах изданий, и также его имя не будет обсуждаться в послематчевых ток-шоу, но Андрей Лунин заслуживает признания. Насколько же важно для мадридского «Реала» иметь надежного запасного вратаря, дающего результат каждый раз, когда выходит на поле. Он действительно достоин восхищения», – написал Родригес в Twitter.
Матч с Олимпиакосом стал первым в текущем сезоне в составе Реала для Лунина. Следующую встречу мадридский клуб сыграет в воскресенье, 30 ноября. Это будет выездной матч чемпионата Испании с «Жироной».
Ранее Андрей Лунин отреагировал на победу над «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов.
