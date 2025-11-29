Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
29 ноября 2025, 23:36 | Обновлено 30 ноября 2025, 00:29
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо

Президент киевского клуба будет искать иностранного коуча

УПЛ. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис хочет, чтобы команду возглавил иностранный тренер, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, функционер займется поиском специалиста за рубежом во время зимней паузы в чемпионате Украины.

Сейчас команду временно возглавил Игорь Костюк, главный тренер «Динамо» U-19.

По итогам 13 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в чемпионате Украины.

В 4 матчах Лиги конференций столичный клуб сумел набрать только 3 очка. Это оставляет киевлян на 27-й строчке в общем зачете.

