28 ноября 2025, 22:34 |
3

Почему ФИФА сократила дисквалификацию Роналду. Названа причина

Криштиану Роналду снова оказался в центре споров

3 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Смягчение дисквалификации Криштиану Роналду не стало сюрпризом – ЧМ-2026 без него просто невозможен.

Несмотря на то, что форвард сборной Португалии был удален в матче против Ирландии за удар локтем по Дара О'Ши и получил трехматчевый бан, ФИФА сообщила, что два оставшихся матча наказания условно приостановлены. Роналду сможет играть, если в течение года не совершит аналогичного нарушения.

Такое решение вызвало вопросы. ФИФА ссылается на отсутствие предыдущих красных карточек у Роналду, однако аналогичный случай с капитаном Армении Тиграном Барсегяном не получил такого же смягчения, хотя для него это также было первое удаление. Прецедентов для подобной избирательности практически нет.

Выглядит так, будто ФИФА идет на уступки ради имиджа турнира: Роналду остается одной из самых узнаваемых фигур в мировом футболе, и чемпионат без его участия мог бы потерять часть коммерческого интереса. Похожий подход наблюдался и в случае с Лионелем Месси и участием «Интер Майами» в клубном чемпионате мира.

Для тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса это создает сложную ситуацию. Команда нередко выглядела убедительнее без Роналду, но теперь он обязан начать турнир в старте. Вместо удобного сценария с постепенным включением ветерана, Мартинес вынужден строить игру вокруг игрока, чье присутствие не всегда делает команду сильнее.

Вывод: решение ФИФА продиктовано не спортивными принципами, а маркетинговыми интересами. Без Роналду чемпионат мира – просто не тот продукт, который организация хочет продавать.

По материалам The Atheltic

По теме:
ФОТО. Вдова Жоты опубликовала новые трогательные снимки с мужем
Неймара не будет на ЧМ-2026. Вместо него поедет новая звезда
Роналду стал акционером нового спортивного проекта
Криштиану Роналду чемпионат мира по футболу сборная Португалии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд
Максим Лапченко Источник: The Athletic
bolelschik
Правильно, пусть играет, ему скоро на пенсию, пусть болельщики на него еще посмотрят
_ Moore
А що, агент фсб "Краснов" - жодним боком до цього рішення ФІФА непричетний? Не впливав, не вимагав заради нобелівки - ніде і ніяк?
