Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 ноября 2025, 21:30
ФОТО. Чем сейчас занимается Мудрик? Год без футбола

Журналист Daily Mail Киран Гилл – про Михаила Мудрика

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик уже почти год остается вне футбола после того, как в декабре 2024 года клуб подтвердил у него положительную допинг-пробу, предположительно на мельдоний.

Игрока временно отстранили, а расследование, находящееся под контролем ФА, затянулось и до сих пор не завершено.

Если Мудрика признают виновным, ему может грозить дисквалификация до четырех лет, хотя худший сценарий можно будет обжаловать.

Впервые история всплыла после того, как журналисты получили информацию о его исчезновении из заявок «Челси». Клуб ссылался на болезнь, однако позже подтвердил, что футболист уведомлен о «неблагоприятном результате допинг-пробы».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Сам Мудрик заявил, что не понимает, как запрещенный препарат мог попасть в организм, и с тех пор не делал публичных комментариев. Известно, что он прошел добровольный детектор лжи и продолжает отстаивать свою невиновность.

Эта ситуация ударила по карьерным планам клуба и сборной Украины: национальная команда готовится к плей-офф ЧМ-2026 без одного из самых быстрых и техничных игроков нового поколения. «Челси» был вынужден усилить левый фланг, подписав Алехандро Гарначо и Джейми Гиттенса.

Мудрик остается в Лондоне, тренируется индивидуально и надеется на возвращение. Его Instagram превратился в немой манифест. Лондонские источники уверяют, что «Челси» верит в игрока, хотя формально помочь ему сейчас не может.

Когда будет принято решение по делу – неизвестно. Но каждый день ожидания делает возвращение футболиста в большой футбол все более напряженным и драматичным.

По теме:
Михаил Мудрик допинг Челси сборная Украины по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
Микола Захарченко
Мишко ще потрібен збірній , але чи вдасться йому вийти на свій попередній рівень , це те ще питання. Побажаємо хлопцю віри у свої сили та скоріше повернутися у великий футбол 👊
Ondu
А если серьезно,то это неимоверно мутная история. В том числе то,что нет никакого решения и даже сроков нет, сомнительная допинг проба,сомнительное расследование. Такое ощущение что просто решили игроку карьеру сломать
Болела
Як не крути. Хто б там що не говорив, але його катастрофічно не вистачає в збірній.
Battersea
Мог бы по контракту годик в ЗСУ послужить. Или Челси не отпустит?
