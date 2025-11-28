ФОТО. Чем сейчас занимается Мудрик? Год без футбола
Журналист Daily Mail Киран Гилл – про Михаила Мудрика
Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик уже почти год остается вне футбола после того, как в декабре 2024 года клуб подтвердил у него положительную допинг-пробу, предположительно на мельдоний.
Игрока временно отстранили, а расследование, находящееся под контролем ФА, затянулось и до сих пор не завершено.
Если Мудрика признают виновным, ему может грозить дисквалификация до четырех лет, хотя худший сценарий можно будет обжаловать.
Впервые история всплыла после того, как журналисты получили информацию о его исчезновении из заявок «Челси». Клуб ссылался на болезнь, однако позже подтвердил, что футболист уведомлен о «неблагоприятном результате допинг-пробы».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Сам Мудрик заявил, что не понимает, как запрещенный препарат мог попасть в организм, и с тех пор не делал публичных комментариев. Известно, что он прошел добровольный детектор лжи и продолжает отстаивать свою невиновность.
Эта ситуация ударила по карьерным планам клуба и сборной Украины: национальная команда готовится к плей-офф ЧМ-2026 без одного из самых быстрых и техничных игроков нового поколения. «Челси» был вынужден усилить левый фланг, подписав Алехандро Гарначо и Джейми Гиттенса.
Мудрик остается в Лондоне, тренируется индивидуально и надеется на возвращение. Его Instagram превратился в немой манифест. Лондонские источники уверяют, что «Челси» верит в игрока, хотя формально помочь ему сейчас не может.
Когда будет принято решение по делу – неизвестно. Но каждый день ожидания делает возвращение футболиста в большой футбол все более напряженным и драматичным.
ї
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный отечественный тренер высказался об увольнении главного тренера «Динамо»
Вечером 27 ноября прошли матчи 4-го тура Лиги конференций