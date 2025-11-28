Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб попрощался с бразильским вингером
Украина. Первая лига
28 ноября 2025, 18:39 | Обновлено 28 ноября 2025, 18:43
1370
0

Ромариньо покинул «ЮКСА»

ЮКСА. Ромариньо

Бразильский вингер Ромариньо, который является сыном легендарного Ромарио, покинул «ЮКСУ». Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Как ранее сообщал наш сайт, 32-летний футболист досрочно покинул клуб. При этом пресс-служба «ЮКСА» уточнила, что причиной для этого не стали нарушения дисциплины:

«Хотим отметить, что в сети начала распространяться информация о якобы нарушении дисциплины в клубе и плохом влиянии на коллектив со стороны игрока, однако мы решительно отрицаем все эти домыслы медиа и благодарим Ромариньо за то, что он был частью истории «крестоносцев»!

Спасибо тебе за время проведенное в клубе и опыт, который ты передал нашей молодежи!», – сообщение клуба.

Всего за «ЮКСА» Ромариньо провел 17 матчей, результативными действиями не отличился.

Ромарио трансферы Ромариньо чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины свободный агент ЮКСА Тарасовка
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
