ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб попрощался с бразильским вингером

Бразильский вингер Ромариньо, который является сыном легендарного Ромарио, покинул «ЮКСУ». Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Как ранее сообщал наш сайт, 32-летний футболист досрочно покинул клуб. При этом пресс-служба «ЮКСА» уточнила, что причиной для этого не стали нарушения дисциплины:

«Хотим отметить, что в сети начала распространяться информация о якобы нарушении дисциплины в клубе и плохом влиянии на коллектив со стороны игрока, однако мы решительно отрицаем все эти домыслы медиа и благодарим Ромариньо за то, что он был частью истории «крестоносцев»!

Спасибо тебе за время проведенное в клубе и опыт, который ты передал нашей молодежи!», – сообщение клуба.

Всего за «ЮКСА» Ромариньо провел 17 матчей, результативными действиями не отличился.