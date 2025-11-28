Опозорился под конец. Экс-игрок Барселоны и Ювентуса закончил карьеру

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич завершил футбольную карьеру. Об этом сообщает Tuttomercato.

По информации источника, 35-летний футболист принял решение повесить бутсы на гвоздь. Запомнился босниец своими выступлениями за «Рому», «Барселону» и «Ювентус», а в конце карьеры принял очень неоднозначное решение и отправился в чемпионат россии, где играл за «цска».

Всего на клубном уровне Миралем Пьянич провел 666 матчей, в которых отличился 77 голами и 132 ассистами. В составе сборной Боснии и Герцеговины полузащитник сыграл 115 матчей, забил 15 раз и 29 раз отдал голевую передачу.

