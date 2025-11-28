Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 ноября 2025, 21:16
Опозорился под конец. Экс-игрок Барселоны и Ювентуса закончил карьеру

Миралем Пьянич повесил бутсы на гвоздь

Опозорился под конец. Экс-игрок Барселоны и Ювентуса закончил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Миралем Пьянич

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич завершил футбольную карьеру. Об этом сообщает Tuttomercato.

По информации источника, 35-летний футболист принял решение повесить бутсы на гвоздь. Запомнился босниец своими выступлениями за «Рому», «Барселону» и «Ювентус», а в конце карьеры принял очень неоднозначное решение и отправился в чемпионат россии, где играл за «цска».

Всего на клубном уровне Миралем Пьянич провел 666 матчей, в которых отличился 77 голами и 132 ассистами. В составе сборной Боснии и Герцеговины полузащитник сыграл 115 матчей, забил 15 раз и 29 раз отдал голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что один из лучших игроков мира может завершить карьеру.

