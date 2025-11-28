Олег ФЕДОРЧУК об отставке Шовковского: «Тогда бы все было достойно»

Украинский специалист Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал отставку Александра Шовковского с поста главного тренера киевского «Динамо»:

– Говорят, что у каждого тренера всегда должен быть собран чемодан – на случай увольнения. Но, как тебя отправляют в отставку – это еще тот вопрос… Я считаю, что Александр Шовковский явно затянул с уходом, убежден, что его огромный опыт должен был подсказать: в «Динамо» он не сумеет исправить ситуацию. Вот почему именно рулевой должен был инициировать уход, тогда бы все было достойно, а не ждать до последнего, когда после очередного позорного поражения тебе покажут на дверь.