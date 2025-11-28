Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 17:41 | Обновлено 28 ноября 2025, 17:42
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил

Мацей Кендзьорек остается в столичном гранде

ФК Динамо. Мацей Кендзьорек

Польский специалист Мацей Кендзьорек остается работать в киевском «Динамо». Об этом сообщает «Динамовец».

45-летний специалист подтвердил, что остается в столичном клубе. Его работой руководство «бело-синих» довольно, он останется на должности ассистента главного тренера, исполняющим обязанности которого является Игорь Костюк.

В «Динамо» Мацей Кендзьорек работает с августа 2025 года. Он присоединился к команде, когда с ней еще работал Александр Шовковский, который покинул клуб после поражения от «Омонии» 27 ноября.

Ранее Юрий Вернидуб отреагировал на назначение Костюка коучем «Динамо».

По теме:
Олег ФЕДОРЧУК: «Шовковский должен был раньше сам подать в отставку»
Эксперт: «Знаю отношение Суркиса к Шовковскому. Было заоблачное доверие»
Легенда Шахтера: «Возможно, Ярмоленко возглавит Динамо. Это им решать»
