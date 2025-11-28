В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
Мацей Кендзьорек остается в столичном гранде
Польский специалист Мацей Кендзьорек остается работать в киевском «Динамо». Об этом сообщает «Динамовец».
45-летний специалист подтвердил, что остается в столичном клубе. Его работой руководство «бело-синих» довольно, он останется на должности ассистента главного тренера, исполняющим обязанности которого является Игорь Костюк.
В «Динамо» Мацей Кендзьорек работает с августа 2025 года. Он присоединился к команде, когда с ней еще работал Александр Шовковский, который покинул клуб после поражения от «Омонии» 27 ноября.
Ранее Юрий Вернидуб отреагировал на назначение Костюка коучем «Динамо».
