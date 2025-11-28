Вернидуб отреагировал на назначение Костюка коучем Динамо

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб отреагировал на решение Игоря Суркиса назначить Игоря Костюка исполняющим обязанности главного тренера киевского Динамо.

– Чего ожидаете от работы во главе «Динамо» Игоря Костюка? Какие у вас предчувствия, если они есть?

– Ничего не могу сказать, потому что мы один раз немного общались – на собрании были вместе в Турции, он из «Динамо» U-19, а я с «Кривбассом». Потому мне трудно сказать. Опять же это решение президента и руководства клуба. Им виднее. Могу пожелать удачи, чтобы у него все получилось, – сказал Вернидуб.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.