Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вернидуб отреагировал на назначение Костюка коучем Динамо
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 16:32 | Обновлено 28 ноября 2025, 17:37
Вернидуб отреагировал на назначение Костюка коучем Динамо

Специалист пожелал удачи молодому наставнику

Вернидуб отреагировал на назначение Костюка коучем Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб отреагировал на решение Игоря Суркиса назначить Игоря Костюка исполняющим обязанности главного тренера киевского Динамо.

– Чего ожидаете от работы во главе «Динамо» Игоря Костюка? Какие у вас предчувствия, если они есть?

– Ничего не могу сказать, потому что мы один раз немного общались – на собрании были вместе в Турции, он из «Динамо» U-19, а я с «Кривбассом». Потому мне трудно сказать. Опять же это решение президента и руководства клуба. Им виднее. Могу пожелать удачи, чтобы у него все получилось, – сказал Вернидуб.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.

