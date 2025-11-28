Вернидуб отреагировал на назначение Костюка коучем Динамо
Специалист пожелал удачи молодому наставнику
Известный украинский тренер Юрий Вернидуб отреагировал на решение Игоря Суркиса назначить Игоря Костюка исполняющим обязанности главного тренера киевского Динамо.
– Чего ожидаете от работы во главе «Динамо» Игоря Костюка? Какие у вас предчувствия, если они есть?
– Ничего не могу сказать, потому что мы один раз немного общались – на собрании были вместе в Турции, он из «Динамо» U-19, а я с «Кривбассом». Потому мне трудно сказать. Опять же это решение президента и руководства клуба. Им виднее. Могу пожелать удачи, чтобы у него все получилось, – сказал Вернидуб.
В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.
