Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВЕРНИДУБ – об уходе Шовковского: «А почему это должно кого-то удивлять?»
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 15:59 |
1263
1

ВЕРНИДУБ – об уходе Шовковского: «А почему это должно кого-то удивлять?»

Специалист поддержал Александра Шовковского

28 ноября 2025, 15:59 |
1263
1 Comments
ВЕРНИДУБ – об уходе Шовковского: «А почему это должно кого-то удивлять?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб отреагировал на увольнение Александра Шовковского с поста главного тренера киевского Динамо.

– Насколько вас удивило решение «Динамо» уволить Шовковского именно сейчас?

– А почему оно должно кого-то удивлять? Ну, вы сами пишете об этом уже в течение месяца, после каждого проигрыша. Почему оно должно удивить? Есть президент клуба, есть руководство. Они принимают решения, это их право. А насчет того, почему именно сейчас… Жизнь тренера такова: сегодня на коне, а завтра под конем.

– Что именно не удалось Александру Шовковскому в «Динамо»? Вы, как тренер, можете оценить, почему пошла такая серия неудач, закончившаяся увольнением?

– Могу, но не хочу, потому что он мой коллега. Я не люблю говорить что-нибудь плохое о своих коллегах. Я просто не хочу. Год назад его все уважали, все любили, когда он сделал чемпионом. Да или нет? Да. Еще раз говорю, что такое тренерская жизнь.

Александр должен это пережить. Как говорится, если ты еще не был уволен, то ты еще не тренер. Вот когда тебя уволили, тогда ты становишься тренером. И тогда уже интересна дальнейшая твоя карьера, и как ты сможешь выстоять и работать дальше еще лучше.

Всегда виноват тренер, но мы никогда не можем сказать плохого о футболистах, потому что футболисты на поле все делают, а тренер им подсказывает. Ну, значит, где-то случился какой-то сбой, как говорится, – сказал Вернидуб.

По теме:
Клубы УПЛ готовы подписать нападающего. Он проводит топ-сезон
Левый Берег – Виктория – 3:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
Соперников клуба Первой лиги стимулирует третья сторона
Юрий Вернидуб Александр Шовковский отставка Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
Футбол | 28 ноября 2025, 07:01 1
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского

Мацей Кендзьорек покинул «Динамо»

Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Футбол | 28 ноября 2025, 08:44 7
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо

Наставник донецкого «Шахтера» пожелал удачи известному украинскому специалисту

Михалик объяснил, почему Суркис решил назначить Костюка коучем Динамо
Футбол | 28.11.2025, 13:23
Михалик объяснил, почему Суркис решил назначить Костюка коучем Динамо
Михалик объяснил, почему Суркис решил назначить Костюка коучем Динамо
Арне СЛОТ об отставке из Ливерпуля: «Я принял решение»
Футбол | 28.11.2025, 05:55
Арне СЛОТ об отставке из Ливерпуля: «Я принял решение»
Арне СЛОТ об отставке из Ливерпуля: «Я принял решение»
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
Футбол | 28.11.2025, 00:01
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ukraine
Давайте його в ДК
Може хоч порядок наведе з гравцями
Ответить
0
Популярные новости
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
27.11.2025, 07:54 2
Футбол
Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
27.11.2025, 05:11 4
Футбол
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
27.11.2025, 00:01 29
Футбол
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
27.11.2025, 08:55 7
Футбол
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
28.11.2025, 02:02
Бокс
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
27.11.2025, 13:50 9
Футбол
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
27.11.2025, 20:55 20
Баскетбол
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
27.11.2025, 00:07
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем