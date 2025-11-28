ВЕРНИДУБ – об уходе Шовковского: «А почему это должно кого-то удивлять?»

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб отреагировал на увольнение Александра Шовковского с поста главного тренера киевского Динамо.

– Насколько вас удивило решение «Динамо» уволить Шовковского именно сейчас?

– А почему оно должно кого-то удивлять? Ну, вы сами пишете об этом уже в течение месяца, после каждого проигрыша. Почему оно должно удивить? Есть президент клуба, есть руководство. Они принимают решения, это их право. А насчет того, почему именно сейчас… Жизнь тренера такова: сегодня на коне, а завтра под конем.

– Что именно не удалось Александру Шовковскому в «Динамо»? Вы, как тренер, можете оценить, почему пошла такая серия неудач, закончившаяся увольнением?

– Могу, но не хочу, потому что он мой коллега. Я не люблю говорить что-нибудь плохое о своих коллегах. Я просто не хочу. Год назад его все уважали, все любили, когда он сделал чемпионом. Да или нет? Да. Еще раз говорю, что такое тренерская жизнь.

Александр должен это пережить. Как говорится, если ты еще не был уволен, то ты еще не тренер. Вот когда тебя уволили, тогда ты становишься тренером. И тогда уже интересна дальнейшая твоя карьера, и как ты сможешь выстоять и работать дальше еще лучше.

Всегда виноват тренер, но мы никогда не можем сказать плохого о футболистах, потому что футболисты на поле все делают, а тренер им подсказывает. Ну, значит, где-то случился какой-то сбой, как говорится, – сказал Вернидуб.