Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Александр Козлов также покинул киевский клуб
После увольнения Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Игорь Костюк.
Вместе с Шовковским в отставку была отправлена и часть тренерского штаба киевлян. Не обошла отставка и аналитика киевского клуба Александра Козлова, который работал в «Динамо» с 1989 года.
Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.
После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.
