Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 23:02 | Обновлено 30 ноября 2025, 23:06
Александр Козлов также покинул киевский клуб

ФК Динамо. Олександр Козлов

После увольнения Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Игорь Костюк.

Вместе с Шовковским в отставку была отправлена и часть тренерского штаба киевлян. Не обошла отставка и аналитика киевского клуба Александра Козлова, который работал в «Динамо» с 1989 года.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
