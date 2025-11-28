Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 16:05 | Обновлено 28 ноября 2025, 16:27
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер

Вернидуба точно не будет

«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

По информации журналиста Михаила Спиваковского, Динамо «даже пять секунд» не рассматривало кандидатуру опытного наставника Юрия Вернидуба.

Игорь и Григорий Суркисы сразу отвергли это предложение своего окружения.

При этом журналист отметил, что не верит, что новым тренером киевской команды станет украинский специалист. Динамо будет искать зарубежного наставника после увольнения Александра Шовковского.

По этой причине пока работать будет тренер юношеской команды Игорь Костюк.

Известно, что Вернидуб сейчас ведет переговоры с азербайджанским клубом Нефтчи.

Юрий Вернидуб Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
olex.mykhailov
Йовічевіч ідеально підійде
pecherytsja88
Даєш мірчу вдупустамеску!
