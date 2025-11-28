«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер

По информации журналиста Михаила Спиваковского, Динамо «даже пять секунд» не рассматривало кандидатуру опытного наставника Юрия Вернидуба.

Игорь и Григорий Суркисы сразу отвергли это предложение своего окружения.

При этом журналист отметил, что не верит, что новым тренером киевской команды станет украинский специалист. Динамо будет искать зарубежного наставника после увольнения Александра Шовковского.

По этой причине пока работать будет тренер юношеской команды Игорь Костюк.

Известно, что Вернидуб сейчас ведет переговоры с азербайджанским клубом Нефтчи.