ПЯТЕНКО: «На теоретических занятиях разобрали команду Шотландии»

Женская сборная Украины готовится к поединкам с командами Шотландии и Австрии на международном турнире She Plays недалеко от испанского Кадиса.

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко рассказал, когда его подопечные собрались в полном составе:

– Последними в расположение команды 25 ноября прибыли легионеры Инна Глущенко и Николь Козлова. На юге Испании в эти дни тепло, есть все условия для полноценного тренировочного процесса.

– Во время предыдущей международной паузы в товарищеских матчах со словачками и румынками вы по разным причинам не могли рассчитывать сразу на 11 игроков из основной обоймы. Какова кадровая ситуация сейчас?

– К сожалению, буквально перед отъездом стало известно, что из-за повреждения нам не смогут помочь Виктория Гирин и Ольга Басанская. Вот почему по сравнению с предыдущими спаррингами в строй вернулись только пять ведущих футболисток.

– Насколько серьезные травмы у Гирин и Басанской?

– Надеюсь, что к концу 2025 года они уже будут здоровы. Кстати, уже восстанавливается после повреждения и Вероника Андрухив. Думаю, что к началу марта, когда состоятся стартовые поединки отбора ЧМ-2027, они уже будут в боевой форме.

– Информации о ближайших соперницах достаточно?

– Да, на теоретических занятиях мы уже детально проанализировали игру этих команд. Важно, что они действуют в разных стилях, а это для нас очень ценный опыт, потому что очень хочется подойти к мартовским отборочным поединкам во всеоружии. Для нас сейчас главное – игровая практика, тем более с такими сильными сборными, как шотландская и австрийская.