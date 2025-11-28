Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПЯТЕНКО: «На теоретических занятиях разобрали команду Шотландии»
Сборная УКРАИНЫ
28 ноября 2025, 12:45 | Обновлено 28 ноября 2025, 13:01
62
0

ПЯТЕНКО: «На теоретических занятиях разобрали команду Шотландии»

Женская сборная Украины на турнире в Испании сыграет два матча

28 ноября 2025, 12:45 | Обновлено 28 ноября 2025, 13:01
62
0
ПЯТЕНКО: «На теоретических занятиях разобрали команду Шотландии»
УАФ. Владимир Пятенко

Женская сборная Украины готовится к поединкам с командами Шотландии и Австрии на международном турнире She Plays недалеко от испанского Кадиса.

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко рассказал, когда его подопечные собрались в полном составе:

– Последними в расположение команды 25 ноября прибыли легионеры Инна Глущенко и Николь Козлова. На юге Испании в эти дни тепло, есть все условия для полноценного тренировочного процесса.

– Во время предыдущей международной паузы в товарищеских матчах со словачками и румынками вы по разным причинам не могли рассчитывать сразу на 11 игроков из основной обоймы. Какова кадровая ситуация сейчас?

– К сожалению, буквально перед отъездом стало известно, что из-за повреждения нам не смогут помочь Виктория Гирин и Ольга Басанская. Вот почему по сравнению с предыдущими спаррингами в строй вернулись только пять ведущих футболисток.

– Насколько серьезные травмы у Гирин и Басанской?

– Надеюсь, что к концу 2025 года они уже будут здоровы. Кстати, уже восстанавливается после повреждения и Вероника Андрухив. Думаю, что к началу марта, когда состоятся стартовые поединки отбора ЧМ-2027, они уже будут в боевой форме.

– Информации о ближайших соперницах достаточно?

– Да, на теоретических занятиях мы уже детально проанализировали игру этих команд. Важно, что они действуют в разных стилях, а это для нас очень ценный опыт, потому что очень хочется подойти к мартовским отборочным поединкам во всеоружии. Для нас сейчас главное – игровая практика, тем более с такими сильными сборными, как шотландская и австрийская.

По теме:
Шотландия – Украина. Турнир She Plays. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Женская сборная Украины проводит первый матч на турнире ShePlays в Испании
Женская сборная Украины выбрала стартовый состав на матч против Шотландии
женская сборная Украины по футболу Владимир Пятенко учебно-тренировочные сборы Шотландия - Украина женская сборная Шотландии по футболу She Plays
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Эту проблему нужно решать»: Ковалев – о победе Шахтера в ЛК
Футбол | 28 ноября 2025, 10:19 0
«Эту проблему нужно решать»: Ковалев – о победе Шахтера в ЛК
«Эту проблему нужно решать»: Ковалев – о победе Шахтера в ЛК

Известный полузащитник «горняков» считает, что команде необходимо улучшить реализацию моментов

Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Футбол | 27 ноября 2025, 13:50 8
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны

Тренер, вероятно, продолжит карьеру в Азербайджане

Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Футбол | 27.11.2025, 11:13
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Защитник Динамо намерен стать тренером после завершения карьеры
Футбол | 28.11.2025, 08:47
Защитник Динамо намерен стать тренером после завершения карьеры
Защитник Динамо намерен стать тренером после завершения карьеры
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Футбол | 28.11.2025, 07:56
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
27.11.2025, 08:55 7
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 26
Футбол
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
27.11.2025, 04:02 8
Футбол
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
27.11.2025, 00:22 6
Футбол
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
27.11.2025, 20:55 20
Баскетбол
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
26.11.2025, 23:27
Бокс
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем