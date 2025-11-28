Арсенал в 6-й раз набрал 29+ очков в 12 турах АПЛ. База для чемпионства?

Лондонский Арсенал после 12 сыгранных туров АПЛ является лидером, имея в активе 29 набранных очков.

Это шестой подобный случай в истории «канониров», когда они имели 29+ очков после 12 матчей.

В предыдущие пять трижды сезон заканчивался победой Арсенала в чемпионате.

Интересным фактом является то, что в сезонах 2007/08 и 2022/23 лондонцы не смогли взять золотые медали АПЛ, несмотря на то, что после 12 туров имели 30 и 31 набранных очков соответственно.

Наибольшее количество набранных очков Арсеналом в чемпионате Англии после 12 сыгранных туров и финальное место в конце сезона

29 – 1932/33 – финальное место: 1*

30 – 1947/48 – финальное место: 1*

30 – 2003/04 – финальное место: 1

30 – 2007/08 – финальное место: 3

31 – 2022/23 – финальное место: 2

29 – 2025/26 – финальное место: ?

* – для сравнительного расчета брали 3 очка за победу в матче