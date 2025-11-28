Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал в 6-й раз набрал 29+ очков в 12 турах АПЛ. База для чемпионства?
Англия
28 ноября 2025, 12:19 |
Арсенал в 6-й раз набрал 29+ очков в 12 турах АПЛ. База для чемпионства?

В трех из предыдущих пяти подобных случаев «канониры» выигрывали чемпионат

28 ноября 2025, 12:19 |
Арсенал в 6-й раз набрал 29+ очков в 12 турах АПЛ. База для чемпионства?
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал после 12 сыгранных туров АПЛ является лидером, имея в активе 29 набранных очков.

Это шестой подобный случай в истории «канониров», когда они имели 29+ очков после 12 матчей.

В предыдущие пять трижды сезон заканчивался победой Арсенала в чемпионате.

Интересным фактом является то, что в сезонах 2007/08 и 2022/23 лондонцы не смогли взять золотые медали АПЛ, несмотря на то, что после 12 туров имели 30 и 31 набранных очков соответственно.

Наибольшее количество набранных очков Арсеналом в чемпионате Англии после 12 сыгранных туров и финальное место в конце сезона

  • 29 – 1932/33 – финальное место: 1*
  • 30 – 1947/48 – финальное место: 1*
  • 30 – 2003/04 – финальное место: 1
  • 30 – 2007/08 – финальное место: 3
  • 31 – 2022/23 – финальное место: 2
  • 29 – 2025/26 – финальное место: ?

* – для сравнительного расчета брали 3 очка за победу в матче

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
