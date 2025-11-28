Арсенал в 6-й раз набрал 29+ очков в 12 турах АПЛ. База для чемпионства?
В трех из предыдущих пяти подобных случаев «канониры» выигрывали чемпионат
Лондонский Арсенал после 12 сыгранных туров АПЛ является лидером, имея в активе 29 набранных очков.
Это шестой подобный случай в истории «канониров», когда они имели 29+ очков после 12 матчей.
В предыдущие пять трижды сезон заканчивался победой Арсенала в чемпионате.
Интересным фактом является то, что в сезонах 2007/08 и 2022/23 лондонцы не смогли взять золотые медали АПЛ, несмотря на то, что после 12 туров имели 30 и 31 набранных очков соответственно.
Наибольшее количество набранных очков Арсеналом в чемпионате Англии после 12 сыгранных туров и финальное место в конце сезона
- 29 – 1932/33 – финальное место: 1*
- 30 – 1947/48 – финальное место: 1*
- 30 – 2003/04 – финальное место: 1
- 30 – 2007/08 – финальное место: 3
- 31 – 2022/23 – финальное место: 2
- 29 – 2025/26 – финальное место: ?
* – для сравнительного расчета брали 3 очка за победу в матче
