  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Кто их привез в Динамо? Не видно, что это слабые игроки?»
Лига конференций
Мирон МАРКЕВИЧ: «Кто их привез в Динамо? Не видно, что это слабые игроки?»

Именитый украинский тренер оценил уровень Алиу Тиаре, Шолы Огунданы и Владислава Бленуце

Мирон МАРКЕВИЧ: «Кто их привез в Динамо? Не видно, что это слабые игроки?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич оценил игру и результаты киевского «Динамо» в нынешнем сезоне, а также прокомментировал трансферы «бело-синих».

– Те, кто сейчас выходят на поле, не отвечают такому великому клубу, как «Динамо». Как с такой обороной играть в еврокубках? Катастрофа! Если нет, то уходить. Сейчас наставника обольют грязью, сделают виновным во всех грехах и все на этом закончится.

Та команда, которая сейчас играет, если это можно назвать игрой, хороший оппонент разве что для «Кудровки». «Динамо» – это клуб, где должны выступать лучшие, а не те, кого где-то подобрали.

– Теоретически киевляне еще могут выйти из группы Лиги конференций. Болельщикам «бело-синих» следует жить надеждой?

– (Смеется.) Я не знаю, за счет какого фарта это может произойти. Еще раз повторяю, нет команды, о чем мы говорим. Кто привез последнюю партию новичков? Тиаре, Шола, Бленуце, разве не видно, что это слабые игроки? Где их нашли?

Не знаю, кто там занимается комплектацией, ищет футболистов, но это самая слабая команда «Динамо» в истории. Ползают поперек поля и все. Потеряли мяч и стоят, как вкопанные. Не обыграть такую ​​команду, как «Омония», я не знаю... Мне за «Динамо» стыдно, – подытожил Маркевич.

В четверг, 27 ноября, киевская команда на выезде уступила кипрской «Омонии» в матче Лиги конференций – 0:2. Следующим соперником «бело-синих» станет «Полтава» – матч чемпионата Украины состоится 1 декабря.

Мирон Маркевич Алиу Тиаре Шола Огундана Владислав Бленуце
Николай Тытюк Источник: Meta.ua
kadaad .
Их привез жлоб Суркис.....
Ответить
+2
vovei
Такая игра динамо,как сладкая вата для Маркевича. Пусть перестанет кривляться.
Ответить
0
