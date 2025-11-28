Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич считает, что киевское «Динамо» должно серьезно усилить состав после провала в Лиге конференций.

В четверг, 27 ноября, «бело-синие» уступили на выезде кипрской «Омонии» со счетом 0:2. После этой неудачи главный тренер киевского клуба Александр Шовковский был отправлен в отставку.

– Где искать футболистов для «Динамо»? Из-за границы немногие хотят ехать в страну, в которой идет война?

– Согласен. Однако можно поискать и в Украине. Тот же Мендоса из «Кривбасса» на голову выше, чем Шола. Или этот бычок из ЛНЗ (Проспер Оба) – это игроки, которые по мячу могут попасть. Да и голодных к такому вызову украинцев можно найти. Заплатить деньги и забирать. Только таким путем можно вывести «Динамо» из кризиса, – уверен Маркевич.

Левый вингер Глейкер Мендоса провел 15 матчей за криворожский «Кривбасс» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал девять результативных передач. В активе Проспера Оба – восемь забитых мячей и два ассиста за 15 игр в футболке черкасского ЛНЗ.