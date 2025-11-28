Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК
Лига конференций
28 ноября 2025, 14:17 |
2844
4

Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК

Именитый украинский тренер выделил Глейкера Мендосу и Проспера Оба

28 ноября 2025, 14:17 |
2844
4 Comments
Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич считает, что киевское «Динамо» должно серьезно усилить состав после провала в Лиге конференций.

В четверг, 27 ноября, «бело-синие» уступили на выезде кипрской «Омонии» со счетом 0:2. После этой неудачи главный тренер киевского клуба Александр Шовковский был отправлен в отставку.

– Где искать футболистов для «Динамо»? Из-за границы немногие хотят ехать в страну, в которой идет война?

– Согласен. Однако можно поискать и в Украине. Тот же Мендоса из «Кривбасса» на голову выше, чем Шола. Или этот бычок из ЛНЗ (Проспер Оба) – это игроки, которые по мячу могут попасть. Да и голодных к такому вызову украинцев можно найти. Заплатить деньги и забирать. Только таким путем можно вывести «Динамо» из кризиса, – уверен Маркевич.

Левый вингер Глейкер Мендоса провел 15 матчей за криворожский «Кривбасс» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал девять результативных передач. В активе Проспера Оба – восемь забитых мячей и два ассиста за 15 игр в футболке черкасского ЛНЗ.

По теме:
КАЮК – об интересе Шахтера к Оба: «Самое важное – развитие ЛНЗ»
«Это не футбол уровня Шахтёра». Реакция фанов на победу в Дублине
Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо
Лига конференций Омония Омония - Динамо Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Глейкер Мендоса ЛНЗ Черкассы Проспер Оба Мирон Маркевич
Николай Тытюк Источник: Meta.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 27 ноября 2025, 23:15 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Лондонское дерби, наши в Жироне против нашего в Реале, Довбик против чемпионов

В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
Футбол | 28 ноября 2025, 08:19 1
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо

Олег Барков обратился к Андрею Шахову-младшему

Леоненко назвал главную проблему Динамо после назначения Костюка
Футбол | 28.11.2025, 13:37
Леоненко назвал главную проблему Динамо после назначения Костюка
Леоненко назвал главную проблему Динамо после назначения Костюка
Динамо уступило на Кипре и теперь без тренера, Шахтер взял свое в Ирландии
Футбол | 28.11.2025, 11:40
Динамо уступило на Кипре и теперь без тренера, Шахтер взял свое в Ирландии
Динамо уступило на Кипре и теперь без тренера, Шахтер взял свое в Ирландии
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
Футбол | 28.11.2025, 07:01
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олег Базалій
Так Шахтар вже домовився з Проспером
Ответить
+1
Славик Круссер
Суркис жадный,он никого не купит
Ответить
0
Istm
От краще хай залишається в ЛНЗ.
Ответить
0
Gargantua
Мендоса да, это мастер. Там и Араухо очень не плохой опорник. А еще Бруниньо в Карпатах. Красничи из Колоса. Проспера я так понял уже Шахтер забирает, но, я думаю, что он сейчас сильно переоценен. Проспер хорош для игры от обороны, когда на него выбивают мяч и он продавливает. А вот в позиционном нападении он не впечатляет.
Но Динамо нужен форвард, центральный защитник и бокс-ту-бокс. Хотя с другой стороны и крайние защитники нужны, и опорник, и вратарь на ротацию с нестабильным Нещеретом. Кто только не нужен. Исполнительский уровень очень низкий.
Ответить
-1
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
27.11.2025, 07:03 1
Футбол
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
26.11.2025, 23:27
Бокс
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
27.11.2025, 08:55 7
Футбол
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
27.11.2025, 13:50 9
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 26
Футбол
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
27.11.2025, 04:02 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 218
Футбол
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
27.11.2025, 00:07
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем