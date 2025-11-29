Экс-игрок Динамо нашел виновного в фиаско от Омонии, назвав его никаким

Бывший футболист «Динамо» Андрей Богданов раскритиковал игру Шола Огундана в матче против «Омонии».

«Шола? Никакой. Его вообще на поле не было. Можно сказать, что Шола просто не вышел на игру. Он минимальное количество раз касался мяча. А когда мяч до него и доходил, то ничем опасным это не заканчивалось», – сказал Богданов.

Кипрская «Омония» и киевское «Динамо» встретились в четверг, 27 ноября, в матче четвертого тура Лиги конференций. Подопечные Александра Шовковского уступили со счетом 0:2 и потерпели третье поражение в последних трех матчах.