Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок Шахтера: «К сожалению, есть вопросы к работе судейской бригады»
Лига конференций
28 ноября 2025, 10:12 | Обновлено 28 ноября 2025, 10:23
Экс-игрок Шахтера: «К сожалению, есть вопросы к работе судейской бригады»

Валерий Кривенцов считает, что «Шахтер» справедливо победил «Шемрок Роверс»

ФК Шахтер

Бывший полузащитник «Шахтера» Валерий Кривенцов поделился впечатлениями от победы над «Шемрок Роверс» в матче четвертого тура Лиги конференций:

– Я ожидал, что в этом матче будет много борьбы, к тому же на игру влиял сильный ветер, который мешал футболистам обеих команд. Игроки «Шахтера» выше классом, чем соперники из «Шемрок Роверс», и это было очевидно. Правда, ирландцам нужно отдать должное – они умело создавали силовое давление на «горняков» и создавали голевые моменты. К сожалению, есть вопросы к работе судейской бригады. Ошибок по ходу встречи хватало…

– Что помогло «Шахтеру» забить уже в первом тайме?

– Хорошая динамичная комбинация получилась – элементарная «стенка». Все за счет скорости и четкой взаимосвязи трех игроков. Этот гол понравился.

– Назарини, когда «горняки» увеличили счет, немного помог рикошет…

– Этот забитый мяч был очень своевременным. Если бы арбитр засчитал еще и третий гол «Шахтера», вопрос о победителе был бы окончательно решен. Думаю, что в УПЛ такой мяч засчитали бы. Конечно, Назарини хорошо выполняет стандарты, и в этот раз все получилось как можно лучше – удар у него поставлен.

– Когда забил «Шемрок Роверс», что это было – передача или удар по воротам?

– На мой взгляд, футболист ирландской команды сознательно перебрасывал вратаря «Шахтера», чтобы попасть в рамку. Это была не передача… Конечно, шанс попасть в ворота был 50 на 50, однако для «Шемрок Роверс» данный эпизод завершился удачно. В целом же, хоть отрезками хозяева поля и пытались давить, больше голевых шансов имел «Шахтер». «Горняки» контролировали игру и заслуженно добыли важные три очка.

Ранее Кирилл Фесюн подвел итоги победного матча с «Шемрок Роверс» (2:1) в четвертом туре Лиги конференций.

Шахтер Донецк Шемрок Роверс Шемрок Роверс - Шахтер Валерий Кривенцов Лига конференций
Иван Чирко Источник: Footboom
