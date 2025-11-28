Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФЕСЮН: «Пусть на следующий матч мне датчик вешает»
Лига конференций
28 ноября 2025, 09:55 |
687
0

«Шахтер» победил в Лиге конференций «Шемрок Роверс»

ФК Шахтер

Вратарь «Шахтера» Кирилл Фесюн подвел итоги победного матча с «Шемрок Роверс» (2:1) в четвертом туре Лиги конференций.

– Поздравляем с победой! Как оцениваешь матч против ирландцев и что было самым сложным с точки зрения вратаря?

– Спасибо за поздравления! Всегда тяжело играть с такими командами – ирландскими, английскими, шотландскими, ведь это соперники с бойцовскими качествами, хорошо подготовленные атлетически. Поэтому очень сложно играть, к тому же была непростая погода – сильный ветер вносил определенные коррективы в игру.

– На предматчевой разминке травмировался Дмитрий Резник, тебе сразу сказали, что выйдешь в стартовом составе. Как отреагировал на такие мгновенные изменения и чего было больше – волнения или сосредоточенности?

– Мы должны быть готовы всегда, даже если ты не играешь, нужно готовиться. Да, произошла неприятная потеря Дмитрия, который почувствовал боль, я сразу несколько секунд был растерян, а потом все спокойно. Если мы работаем, готовимся, то все хорошо.

– В твоем исполнении мы увидели фантастические выходы и яркие сейвы. Как можешь это прокомментировать и какой момент запомнился тебе больше всего?

– Да я уже тренеру по физподготовке сейчас говорю, что пусть на следующий матч мне датчик вешает, чтобы проверить мою скорость. Наверное, когда я подбежал к Мистеру – этот момент запомнился больше всего.

– Почему?

– Не знаю, возможно, потому что разогнал такую скорость.

– А что чувствуешь в такие моменты? Ведь ты очень уверенно реагируешь, смело выходишь, не боишься.

– Понимаете, мы играли с командой, которая агрессивна, сразу бьет вперед, плюс был такой ветер, что я должен был страховать наших защитников, ведь только перехват мяча – и они сразу играли вперед на нападающего. Поэтому я где-то старался страховать наших оборонцев.

– После этой победы все очень радуются. А что происходило в раздевалке?

– Праздничное настроение. Потому что это, прежде всего, победа, три очка. Да, возможно, где-то качество игры нужно лучшее, но я считаю, что просто погода внесла свои коррективы. Но три очка – это три очка. Поэтому мы очень рады!

– Что-то особенное еще сказал Арда Туран? Что именно?

– Да нет, ничего. Просто сказал, что мы на правильном пути. И все, в принципе.

– В настоящее время главная цель – войти в восьмерку лучших. После этой игры насколько «Шахтер» приблизился к этой цели?

– Мы идем, я считаю, в правильном направлении. Работаем, и я уверен, что выйдем в 1/8 финала Лиги конференций.

По теме:
«Эту проблему нужно решать»: Ковалев – о победе Шахтера в ЛК
Шахтер стал 6-м украинским клубом, побеждавшим ирландский в еврокубках
Екс-игрок Шахтера: «К сожалению, есть вопросы к работе судейской бригады»
Кирилл Фесюн Шахтер Донецк Лига конференций Шемрок Роверс Шемрок Роверс - Шахтер
Иван Чирко Источник: ФК Шахтер Донецк
