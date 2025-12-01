Суркис провел встречу с тренером после сенсационного поражения Динамо

Игорь Костюк официально стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после увольнения Александра Шовковского.

По информации источника, президент «Динамо» Игорь Суркис заранее готовил почву для возможного назначения Костюка. Сообщается, что Суркис провел с ним встречу еще после поражения киевлян от ЛНЗ, где, вероятно, и было обсуждено его повышение до наставника первой команды.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.