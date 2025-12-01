Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Суркис провел встречу с тренером после сенсационного поражения Динамо

Президент клуба уже ранее встречался с Костюком после поражения с ЛНЗ

Суркис провел встречу с тренером после сенсационного поражения Динамо
ФК Динамо. Игорь Суркис

Игорь Костюк официально стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после увольнения Александра Шовковского.

По информации источника, президент «Динамо» Игорь Суркис заранее готовил почву для возможного назначения Костюка. Сообщается, что Суркис провел с ним встречу еще после поражения киевлян от ЛНЗ, где, вероятно, и было обсуждено его повышение до наставника первой команды.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.

ФОТО. Как футболисты Шахтера готовятся к матчу УПЛ с Кривбассом
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Полтава
Динамо Киев – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: Профутбол Digital
Це ще було потрібно зробити з початку жовтня і не було б цих проблем 
