Неймара не будет на ЧМ-2026. Вместо него поедет новая звезда

Еще в январе Неймар считался безоговорочным кандидатом на участие в чемпионате мира-2026.

Возвращение в «Сантос» должно было стать эмоциональным завершением его карьеры – провести сезон в родном клубе и поехать на ЧМ в составе сборной, чтобы в последний раз попробовать выиграть «трофей мечты». И тогда еще 17-летний Эстевао воспринимался лишь как перспектива будущего.

Прошло десять месяцев – и все изменилось. Эстевао превратился в одну из главных молодых звезд Бразилии, дебютировал в стартовом составе национальной команды при Карло Анчелотти и забил пять мячей осенью. Его точный удар слабой (правой) ногой в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» лишь подтвердил, что «Челси» подписал самого яркого бразильца со времен Неймара.

Сам Неймар переживает, пожалуй, худший год в своей карьере. Постоянные проблемы со здоровьем после травмы колена не позволили ему набрать форму. В чемпионате он сыграл только 17 матчей и забил три гола, потеряв скорость и дриблинг – главные качества, которые сделали его звездой. После очередного рецидива травмы он снова выбыл из строя и рискует пропустить концовку сезона.

Для «Сантоса», борющегося за выживание, это двойной удар. Если клуб вылетит, удержать Неймара будет сложно, а его возвращение в сборную станет практически невозможным. Болельщики уже сомневаются в целесообразности его контракта, а конфликты с партнерами и эмоциональные срывы только усиливают напряжение.

Карьера Неймара вновь оказалась на перепутье. Пока он борется с травмами и собственным характером, Эстевао становится новым центром внимания и, похоже, отнимает у легенды место в истории. Если ничего не изменится, на ЧМ-2026 мир будет следить не за возвращением Неймара, а за взлетом нового бразильского феномена.

По материалам ESPN