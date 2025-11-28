Роналду стал акционером нового спортивного проекта
Криштиану вложился в испанский ММА-промоушен
Криштиану Роналду стал акционером испанского ММА-промоушена Way of Warrior. Об этом форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии сообщил в социальных сетях.
«Нас объединяют ценности, в которые я искренне верю – дисциплина, уважение, стойкость и постоянное стремление к совершенству.
WOW создает что-то уникальное и впечатляющее. Я горжусь, что присоединяюсь к этому проекту, чтобы развивать спорт, вдохновлять новое поколение и поднимать уровень ММА», – написал Роналду.
Way of Warrior – крупнейший ММА-промоушен Испании, основанный в 2019 году.
В августе прошлого года стало известно, что совладельцем лиги стал Илия Топурия – действующий чемпион UFC в легком весе.
