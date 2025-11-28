Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роналду стал акционером нового спортивного проекта
Другие новости
28 ноября 2025, 02:56 | Обновлено 28 ноября 2025, 02:57
Роналду стал акционером нового спортивного проекта

Криштиану вложился в испанский ММА-промоушен

Getty Images/Global Images Ukraine. Кріштиану Роналду

Криштиану Роналду стал акционером испанского ММА-промоушена Way of Warrior. Об этом форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии сообщил в социальных сетях.

«Нас объединяют ценности, в которые я искренне верю – дисциплина, уважение, стойкость и постоянное стремление к совершенству.

WOW создает что-то уникальное и впечатляющее. Я горжусь, что присоединяюсь к этому проекту, чтобы развивать спорт, вдохновлять новое поколение и поднимать уровень ММА», – написал Роналду.

Way of Warrior – крупнейший ММА-промоушен Испании, основанный в 2019 году.

В августе прошлого года стало известно, что совладельцем лиги стал Илия Топурия – действующий чемпион UFC в легком весе.

По теме:
ФОТО. Криштиану Роналду шокировал своим «настоящим» возрастом
ФОТО. Невеста Роналду показала, с какими гигантскими весами тренируется
Стало известно, где и когда состоится свадьба Роналду
Криштиану Роналду ММА
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
