Легенда Реала получил Рыцарский крест за заслуги перед родиной

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос получил Рыцарский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Церемония вручения награды прошла в четверг на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Орден Кроосу вручил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. На мероприятии присутствовали президент «Реала» Флорентино Перес, главный тренер Хаби Алонсо, а также игроки Федерико Вальверде, Антонио Рюдигер и футболистки женской команды Мерле Фромс и Сара Дебриц.

«Я узнал, кто получал эту награду ранее, и получить ее именно здесь – особое чувство. Спортивные достижения – не единственная причина вручения, но если и есть идеальное место для церемонии, то это стадион, который был моим домом последние десять лет. Здесь я пережил свои лучшие моменты как футболист.

Передавать ценности – моя обязанность, и я занимаюсь этим уже давно. Мой фонд существует десять лет и продолжит работу в будущем. Я всегда говорю другим футболистам, что у них есть возможность внести вклад в общество. Мы можем помогать тем, кому повезло меньше, где это возможно.

Я разделяю эту награду с командой, которая поддерживает контакт с семьями, которым мы помогаем. Успех зависит от команды, как я понял через футбол. Принимаю эту награду от имени своей команды и рад быть среди тех, кто её получил. Это мотивирует нас продолжать работать», – сказал Кроос.