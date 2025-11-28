Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нападающий Астон Виллы пострадал из-за инцидента с фанатами Янг Бойз
Лига Европы
28 ноября 2025, 02:11
Нападающий Астон Виллы пострадал из-за инцидента с фанатами Янг Бойз

Мален получил рассечение головы

Нападающий Астон Виллы пострадал из-за инцидента с фанатами Янг Бойз
avfc.co.uk

Форвард «Астон Виллы» Дониелл Мален получил рассечение головы после того, как в его сторону бросили пластиковый стакан и другие предметы во время домашнего матча Лиги Европы против «Янг Бойз» (2:1).

26-летний футболист вывел англичан вперед на 27-й минуте. Когда он побежал праздновать гол перед сектором с гостевыми болельщиками на «Вилла Парк», в него попал пластиковый стакан. Мален сразу схватился за голову.

Незадолго до перерыва нидерландец оформил дубль. После этого фанаты швейцарского клуба начали вырывать сиденья и бросать их в полицейских. Некоторые болельщики в первых рядах вступили в драку с сотрудниками охраны и полиции. Одного человека пришлось силой вывести с трибун.

Капитан «Янг Бойз» Лорис Бенито пытался успокоить фанатов. Арбитр Георги Кабаков приостановил игру на пять минут.

Getty Images/Global Images Ukraine

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Дониелл Мален Астон Вилла Янг Бойз Лига Европы фанаты
Михаил Олексиенко Источник: The Sun
