Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Звездный вингер рассказал, почему отклонил предложение Барсы
Испания
28 ноября 2025, 01:48
Звездный вингер рассказал, почему отклонил предложение Барсы

Нико объяснил почему решил остаться в Бильбао

Звездный вингер рассказал, почему отклонил предложение Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Атлетика» Нико Уильямс объяснил, почему минувшим летом решил продлить контракт с клубом из Бильбао, несмотря на интерес со стороны «Барсы».

«Атлетик» и Бильбао – это все для меня. Здесь я вырос как человек и как футболист. Представляя этот клуб и этот город, я понял ценность труда, скромности и семьи. Мы все знаем, что «Атлетик» уникален, и это отражено в его девизе.

Я всегда прислушиваюсь к своим ощущениям и следую тому, что подсказывает сердце. Я очень привязан к семье, для меня важно быть рядом с близкими, а здесь, в Бильбао, находится моя родня, с которой я обсуждаю каждый свой шаг.

Мне нравится слушать брата Иньяки: у него всегда хорошие советы. А теперь возможность играть вместе с ним в Лиге чемпионов – это настоящая мечта», – сказал Нико Уильямс.

Нико Уильямс Атлетик Бильбао Барселона Иньяки Уильямс Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник
