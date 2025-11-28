Звездный вингер рассказал, почему отклонил предложение Барсы

Вингер «Атлетика» Нико Уильямс объяснил, почему минувшим летом решил продлить контракт с клубом из Бильбао, несмотря на интерес со стороны «Барсы».

«Атлетик» и Бильбао – это все для меня. Здесь я вырос как человек и как футболист. Представляя этот клуб и этот город, я понял ценность труда, скромности и семьи. Мы все знаем, что «Атлетик» уникален, и это отражено в его девизе.

Я всегда прислушиваюсь к своим ощущениям и следую тому, что подсказывает сердце. Я очень привязан к семье, для меня важно быть рядом с близкими, а здесь, в Бильбао, находится моя родня, с которой я обсуждаю каждый свой шаг.

Мне нравится слушать брата Иньяки: у него всегда хорошие советы. А теперь возможность играть вместе с ним в Лиге чемпионов – это настоящая мечта», – сказал Нико Уильямс.