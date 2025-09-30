Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
30 сентября 2025, 10:49
Топ-менеджер Барселоны: «Мы никогда не интересовались этой звездой»

Деку заявил, что Барселона не интересовалась Нико Уильямсом

Топ-менеджер Барселоны: «Мы никогда не интересовались этой звездой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Деку

Спортивный директор каталонской Барселоны Деку заявил, что «сине-гранатовые» никогда не интересовались вингером национальной сборной Испании Нико Уильямсом.

«Мы никогда не охотились за Нико Уильямсом. Это его агент не раз обращался к нам, а не мы к нему. «Атлетик» должен спросить его агента. Он даже не отвечал профилю, который мы искали... Просто послушайте», – сказал Деку.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги 23-летний испанец забил один гол и отдал одну голевую передачу в 3 матчах за «басков». Минувшим летом СМИ писали о серьезной заинтересованности каталонского клуба в приобретении вингера национальной сборной Испании.

Прогнозы на 2-й тур Лиги чемпионов 2025/26
Барселона сделает все возможное, чтобы Ямаля не вызвали в сборную Испании
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
