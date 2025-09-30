Топ-менеджер Барселоны: «Мы никогда не интересовались этой звездой»
Деку заявил, что Барселона не интересовалась Нико Уильямсом
Спортивный директор каталонской Барселоны Деку заявил, что «сине-гранатовые» никогда не интересовались вингером национальной сборной Испании Нико Уильямсом.
«Мы никогда не охотились за Нико Уильямсом. Это его агент не раз обращался к нам, а не мы к нему. «Атлетик» должен спросить его агента. Он даже не отвечал профилю, который мы искали... Просто послушайте», – сказал Деку.
В текущем сезоне испанской Ла Лиги 23-летний испанец забил один гол и отдал одну голевую передачу в 3 матчах за «басков». Минувшим летом СМИ писали о серьезной заинтересованности каталонского клуба в приобретении вингера национальной сборной Испании.
🚨 Barça director Deco: “We never chased Nico Williams. It was his agent who approached us multiple times, not us going after him”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2025
“Athletic Club should ask his agent. He wasn’t even exactly the profile we were looking for… you just have to listen”, told @mundodeportivo. pic.twitter.com/5ESXQg4YPw
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Новое бомбардирское достижение в карьере Гарри Кейна…
Поединок состоится 30 сентября и начнется в 19:45 по Киеву