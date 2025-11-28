Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Лига конференций
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо

Наставник донецкого «Шахтера» пожелал удачи известному украинскому специалисту

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал увольнение наставника киевского «Динамо» Александра Шовковского.

Известный украинский специалист покинл «бело-синих» после поражения от кипрской «Омонии» в матче Лиги конференций.

«Шовковский – это тренер, которому я даже немного завидую с тех пор, как приехал сюда. Он чемпион, который поднял уровень конкуренции и мотивации в нашей лиге. Хотя мы работаем здесь всего 5-6 месяцев, мне было приятно быть его соперником, я очень его уважаю.

Пока мы не встретимся с ним как соперники, я желаю ему удачи в дальнейшей карьере. Это все, что могу сказать, потому что мы хотим больше сосредоточиться на нашей команде и нашей организации. Но Шовковский – отличный тренер, к которому мы имеем огромное уважение», – признался Туран.

В четверг, 27 ноября, «Шахтер» также провел матч в Лиге конференций – «горняки» на выезде одолели ирландский «Шемрок Роверс» со счетом 2:1.

По теме:
Флаги РФ и СССР: политический скандал на матче с Динамо
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
«Это единственно правильное решение». Саленко – о смене наставника в Динамо
Лига конференций Омония Омония - Динамо Динамо Киев Арда Туран Александр Шовковский
Николай Тытюк Источник: Трибуна
Карабас Барабас
Надтонкий ієзуїтський троллінг!
Ответить
+1
Полковник
Пафосно сказал про Сашо☝️
Ответить
-2
