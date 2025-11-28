Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Наставник донецкого «Шахтера» пожелал удачи известному украинскому специалисту
Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал увольнение наставника киевского «Динамо» Александра Шовковского.
Известный украинский специалист покинл «бело-синих» после поражения от кипрской «Омонии» в матче Лиги конференций.
«Шовковский – это тренер, которому я даже немного завидую с тех пор, как приехал сюда. Он чемпион, который поднял уровень конкуренции и мотивации в нашей лиге. Хотя мы работаем здесь всего 5-6 месяцев, мне было приятно быть его соперником, я очень его уважаю.
Пока мы не встретимся с ним как соперники, я желаю ему удачи в дальнейшей карьере. Это все, что могу сказать, потому что мы хотим больше сосредоточиться на нашей команде и нашей организации. Но Шовковский – отличный тренер, к которому мы имеем огромное уважение», – признался Туран.
В четверг, 27 ноября, «Шахтер» также провел матч в Лиге конференций – «горняки» на выезде одолели ирландский «Шемрок Роверс» со счетом 2:1.
