Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал увольнение наставника киевского «Динамо» Александра Шовковского.

Известный украинский специалист покинл «бело-синих» после поражения от кипрской «Омонии» в матче Лиги конференций.

«Шовковский – это тренер, которому я даже немного завидую с тех пор, как приехал сюда. Он чемпион, который поднял уровень конкуренции и мотивации в нашей лиге. Хотя мы работаем здесь всего 5-6 месяцев, мне было приятно быть его соперником, я очень его уважаю.

Пока мы не встретимся с ним как соперники, я желаю ему удачи в дальнейшей карьере. Это все, что могу сказать, потому что мы хотим больше сосредоточиться на нашей команде и нашей организации. Но Шовковский – отличный тренер, к которому мы имеем огромное уважение», – признался Туран.

В четверг, 27 ноября, «Шахтер» также провел матч в Лиге конференций – «горняки» на выезде одолели ирландский «Шемрок Роверс» со счетом 2:1.