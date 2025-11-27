ПСЖ установил новый исторический рекорд Лиги чемпионов

ПСЖ в матче 5-го тура Лиги чемпионов против Тоттенхэма установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству побед в одном календарном году.

Благодаря победе над «шпорами» (5:3) ПСЖ стал первым клубом, достигшим отметки в 13 выигранных матчей в 2025 году.

Ранее ни одному другому клубу не удавалось в одном году одержать такое количество побед.

Предыдущее достижение принадлежало Реалу в 2014 году и Баварии в 2001 году, получившим по 12 побед.

Клубы с наибольшим количеством побед в Лиге чемпионов в одном календарном году