  4. ПСЖ установил новый исторический рекорд Лиги чемпионов
Лига чемпионов
ПСЖ установил новый исторический рекорд Лиги чемпионов

Французский клуб одержал 13 побед в турнире в 2025 году

ПСЖ установил новый исторический рекорд Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ в матче 5-го тура Лиги чемпионов против Тоттенхэма установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству побед в одном календарном году.

Благодаря победе над «шпорами» (5:3) ПСЖ стал первым клубом, достигшим отметки в 13 выигранных матчей в 2025 году.

Ранее ни одному другому клубу не удавалось в одном году одержать такое количество побед.

Предыдущее достижение принадлежало Реалу в 2014 году и Баварии в 2001 году, получившим по 12 побед.

Клубы с наибольшим количеством побед в Лиге чемпионов в одном календарном году

  • 13 – ПСЖ (2025)
  • 12 – Реал (2014)
  • 12 – Бавария (2001)
  • 11 – Манчестер Юнайтед (2002)
  • 11 – Бавария (2013)
  • 10 – Бавария (2020)
  • 10 – Реал (2017)
  • 10 – Барселона (2011)
  • 10 – Манчестер Сити (2023)
  • 10 – Реал (2000)
