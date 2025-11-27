Лига чемпионов27 ноября 2025, 18:24 |
517
0
ПСЖ установил новый исторический рекорд Лиги чемпионов
Французский клуб одержал 13 побед в турнире в 2025 году
27 ноября 2025, 18:24 |
517
0
ПСЖ в матче 5-го тура Лиги чемпионов против Тоттенхэма установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству побед в одном календарном году.
Благодаря победе над «шпорами» (5:3) ПСЖ стал первым клубом, достигшим отметки в 13 выигранных матчей в 2025 году.
Ранее ни одному другому клубу не удавалось в одном году одержать такое количество побед.
Предыдущее достижение принадлежало Реалу в 2014 году и Баварии в 2001 году, получившим по 12 побед.
Клубы с наибольшим количеством побед в Лиге чемпионов в одном календарном году
- 13 – ПСЖ (2025)
- 12 – Реал (2014)
- 12 – Бавария (2001)
- 11 – Манчестер Юнайтед (2002)
- 11 – Бавария (2013)
- 10 – Бавария (2020)
- 10 – Реал (2017)
- 10 – Барселона (2011)
- 10 – Манчестер Сити (2023)
- 10 – Реал (2000)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 ноября 2025, 08:55 5
Аргентинец мог вернуться в «Барселону»
Бокс | 27 ноября 2025, 05:05 3
Боксер не показывает свои умения вне ринга
Футбол | 27.11.2025, 13:50
Футбол | 27.11.2025, 06:55
Футбол | 27.11.2025, 18:15
Комментарии 0
Популярные новости
27.11.2025, 08:10 6
27.11.2025, 00:01 29
26.11.2025, 00:05 50
26.11.2025, 09:30 10
26.11.2025, 04:42
27.11.2025, 00:07
26.11.2025, 15:59 19