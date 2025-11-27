Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
27 ноября 2025, 18:15
0

Легенда Ливерпуля: «Клуб не сделает это. Такого не было никогда в истории»

Каррагер уверен, что Слот останется работать

Легенда Ливерпуля: «Клуб не сделает это. Такого не было никогда в истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Известный в прошлом защитник Ливерпуля Джейми Каррагер, который работает экспертом на телевидении, уверен, что клуб не будет увольнять тренера Арне Слота.

«Ливерпуль не тот клуб, который увольняет тренеров. Этим он отличается от большинства клубов. И они точно не уволят тренера, который в прошлом сезоне выиграл АПЛ. Мне смешно читать, мол, надо решать тренерский вопрос».

«Но никогда в истории Ливерпуль не увольнял наставника в сезоне после победы в чемпионате. Никогда, и этого не будет», – сказал Каррагер.

Ливерпуль, проиграв вчера ПСВ в Лиге чемпионов, уступил девятый раз за последние 12 матчей во всех турнирах.

По теме:
Ливерпуль – ПСВ – 1:4. Еще одно фиаско красных. Видео голов и обзор матча
Айнтрахт и Ливерпуль вошли в тройку худших команд сезона в топ-5 лигах
В Ливерпуле приняли решение попрощаться со Слотом. Ему нашли замену
Арне Слот Джейми Каррагер Ливерпуль Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
