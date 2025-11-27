Легенда Ливерпуля: «Клуб не сделает это. Такого не было никогда в истории»

Известный в прошлом защитник Ливерпуля Джейми Каррагер, который работает экспертом на телевидении, уверен, что клуб не будет увольнять тренера Арне Слота.

«Ливерпуль не тот клуб, который увольняет тренеров. Этим он отличается от большинства клубов. И они точно не уволят тренера, который в прошлом сезоне выиграл АПЛ. Мне смешно читать, мол, надо решать тренерский вопрос».

«Но никогда в истории Ливерпуль не увольнял наставника в сезоне после победы в чемпионате. Никогда, и этого не будет», – сказал Каррагер.

Ливерпуль, проиграв вчера ПСВ в Лиге чемпионов, уступил девятый раз за последние 12 матчей во всех турнирах.