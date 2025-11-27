Бразильский легионер Шахтера прокомментировал слухи о трансфере в топ-лигу

Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Эгиналду прокомментировал слухи о потенциальном трансфере в топовую лигу:

– А как ты реагируешь на трансферные новости, когда видишь свое имя среди клубов Серии А или АПЛ? Что будет определяющим фактором, когда наступит момент выбирать следующий клуб?

– По состоянию на данный момент я никак не реагирую на слухи. Я могу вас заверить, что на этот момент я сконцентрирован только на своем контракте и на игре в своей команде – донецком Шахтере.