Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 ноября 2025, 13:01 | Обновлено 27 ноября 2025, 13:31
Бразильский легионер Шахтера прокомментировал слухи о трансфере в топ-лигу

Эгиналду сконцентрирован на выступлениях за украинский клуб

Бразильский легионер Шахтера прокомментировал слухи о трансфере в топ-лигу
ФК Шахтер. Эгиналду

Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Эгиналду прокомментировал слухи о потенциальном трансфере в топовую лигу:

– А как ты реагируешь на трансферные новости, когда видишь свое имя среди клубов Серии А или АПЛ? Что будет определяющим фактором, когда наступит момент выбирать следующий клуб?

– По состоянию на данный момент я никак не реагирую на слухи. Я могу вас заверить, что на этот момент я сконцентрирован только на своем контракте и на игре в своей команде – донецком Шахтере.

Эгиналду Шахтер Донецк трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: Футбол 24
