Лига конференций
Слован Братислава
27.11.2025 19:45 - : -
Райо Вальекано
Лига конференций
27 ноября 2025, 11:58 | Обновлено 27 ноября 2025, 11:59
Слован Братислава – Райо Вальекано. Прогноз, анонс на матч Лиги конференций

Поединок пройдет 27 ноября и начнется в 19:45 по Киеву

Слован Братислава – Райо Вальекано. Прогноз, анонс на матч Лиги конференций
ФК Слован. Николай Кухаревич

27 ноября на Тегельне поле пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором Слован Братислава встретится с Райо Вальекано. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Слован Братислава

Команда имеет давние славные традиции. Но не менее важно то, что сейчас она остается настоящим футбольным национальным лидером. С 2019-го года она никому не отдавала чемпионский титул. Сейчас, правда, Жилина оказывает серьезную конкуренцию, но ото всех остальных соперников уже оторвались.

При этом в данном случае не получилось выстрелить в Лиге чемпионов: уверенно пройдя Зриньски, потом обменялись победами с Кайратом, но по пенальти уступили неожиданно казахам. А потом дважды проиграли в Лиге Европы Янг Бойз. И пока что у подопечных Вайсса нет ни единого очка и в Лиге конференций. Осенью там они последовательно проиграли Страсбуру, АЗ из Алкмара и даже КуПС! Если не прибавить резко, уже сейчас, то о выходе в плей-офф можно забывать.

Райо Вальекано

Клуб, по испанским меркам, середняк. Но его и раньше считали таким, что может приятно удивлять иногда. И в прошлом сезоне получилось заметно прибавить, перебравшись не просто в верхнюю часть таблицы - у Осасуны в упорнейшей борьбе (очков было поровну в итоге, по 52) вырвали восьмое место. Сейчас результаты скромнее, хотя были неплохие отрезки в Примере, но по дополнительным показателям на данный момент держатся ниже экватора в текущей таблице.

Но своим шансом в еврокубках испанцы пользуются. Летом в квалификации уверенно прошли Неман. Осенью дома удалось обыграть и Шкендию-79, и Лех. Но при этом прошлый выезд, к Хеккену, принес только ничью 2:2 - причем этот счет оформили голом с пенальти, что был забит аж на тринадцатой добавленной минуте.

Статистика личных встреч

Мадридцы не разбалованы участием в еврокубках. Так что они впервые приедут в столицу Словакии.

Прогноз

Букмекерские конторы все-таки больше верят в гостей. Они все еще достаточно мотивированы, и сумеют взять выездную победу (коэффициент - 1,70).

Слован Братислава
27 ноября 2025 -
19:45
Райо Вальекано
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
